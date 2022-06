Depuis mai dernier, Jean-Philippe Vacher assure la fonction de directeur Stratégie marchés Europe de Fortera, entreprise spécialisée dans le béton bas carbone. Un poste pour lequel le commercial de formation mettra à profit son expérience de 25 ans dans l’industrie cimentière.

Fondée en 2019, la germe de la Silicon Valley Fortera est spécialisée dans le béton bas carbone.

L’entreprise a notamment mis en place une méthode de recarbonation du ciment. Concrètement, le procédé consiste à convertir les émissions de CO2, prélevées dans les fours à ciment, en un nouveau produit cimentaire. Il permet ainsi de diminuer jusqu’à 60 % les émissions de carbone par rapport au ciment classique, tout en baissant les coûts de production.

Commercialisée dès 2023 sur les marchés américains, la méthode de recarbonation du ciment de Fortera débarquera ensuite sur les marchés européens, chapeautés par Thierry Legrand. Le président Europe de Fortera est accompagné également, depuis mai dernier, par Jean-Philippe Vacher, nouveau directeur Stratégie marchés.

25 ans d’expérience dans les groupes de la construction

Diplômé de l’école de commerce IPC en 1989, Jean-Philippe Vacher fait ses armes au sein de grands groupes de la construction. Il commence en tant que commercial chez Lafarge, avant de gérer, de 1991 à 1993, les marchés SCR Sibelco, pour qui il lance la BU Construction & Partenariats.

Jean-Philippe Vacher occupe ensuite plusieurs à postes à responsabilité, de directeur marché gypse et plaques de plâtre pour Placoplatre à directeur du secteur Rénovation pour Weber.

Son aventure dans l’industrie cimentière, amorcée chez Lafarge, se poursuit quand il devient directeur Marketing France-Benelux d’Holcim, de 1998 à 2004. En 2005, il est à la tête du département Innovation, sur les cinq activités de Ciments Calcia, tout en gérant le groupe Business Development de la marque. Neuf ans plus tard, Jean-Philippe Vacher est nommé directeur Europe Préfabrication & Plaques ciment pour Kerneos - fabricant du groupe Imerys. De 2017 à 2022, il dirige ensuite le département Stratégie & Marketing Benelux-France de CCB.

Fort de ses 25 ans d’expérience dans l’industrie cimentière, le directeur Stratégie marchés de Fortera Europe semble avoir l’étoffe pour ses nouvelles fonctions.

« La mission de Fortera correspond parfaitement à ma vision de concilier respect de l'environnement, technologie et stratégie d'innovation dans le but d'accélérer le déploiement marché et d'ouvrir de nouveaux horizons avec tous les acteurs de la chaîne de valeurs du secteur de la construction, tels que les producteurs de ciments, les industriels des matériaux de constructions et systèmes constructifs, les fabricants de produits formulés, engagés à réduire fortement leurs émissions de CO2 d'ici 2030 », se réjouit l’intéressé. « Cela représente un beau défi à relever qui ouvre de nouvelles voies pour décarboner les industries de la construction tout en co-créant de la valeur partagée avec les clients et la communauté », conclut-il.



Virginie Kroun

Photo de Une : Fortera