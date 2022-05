François Jallot, nouveau Directeur de la Transformation du CSTB

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) vient d’annoncer la nomination de François Jallot, en tant que nouveau directeur de la transformation. Créée il y a deux ans dans le cadre du projet d’entreprise du CSTB, la direction de la transformation a pour but de coordonner les différents chantiers, de les prioriser et d’accompagner les équipes dans la transformation de processus et modes de fonctionnement.

François Jallot vient d’être nommé directeur de la transformation du CSTB par Etienne Crépon, président de cet établissement public « au service du bâtiment et de la ville de demain ».

Il se retrouve donc à la tête de cette nouvelle direction qui coordonne les différents axes de travail dédiés à la transformation des outils et processus du CSTB, en lien avec les grands enjeux de la construction et devra donc accompagner les équipes dans la conduite de ce changement. « Je suis fier de les accompagner dans ce vaste programme de transformation, mobiliser et valoriser leurs compétences au service de ce changement, en lien avec les enjeux de la construction, mais aussi avec la démarche RSE du CSTB », se réjouit le nouveau directeur de la transformation.

François Jallot n’est pas novice dans l’univers de la construction, puisqu’il a déjà notamment occupé plusieurs postes à responsabilités managériales. À titre d’exemple, il a été pendant plus de deux ans directeur opérationnel sécurité, structures et feu du CSTB, avant de devenir directeur général et mandataire social de COTEC, un bureau d'ingénierie du bâtiment.

Ingénieur de formation, François Jallot se voit également nommer directeur du CSTB’Lab, incubateur d’entreprises innovantes, et président de Bioguess, filiale du CSTB spécialisée dans la surveillance et la détection des polluants de l’air intérieur et des infestations. « En tant que directeur du CSTB’Lab et président de Bioguess , je garderai par ailleurs un lien constant avec les acteurs, dans une dynamique de Recherche et d’accompagnement de l’innovation », précise François Jallot.

Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock