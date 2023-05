En tant que nouveau directeur général de l'Untec et Untec Services, Hervé Gastaud aura pour mission de renforcer la position de ces deux organisations clés de la profession des économistes de la construction, tout en promouvant les intérêts des membres.

L'Untec (Union nationale des économistes de la construction) et l'Untec Services annoncent la nomination d'Hervé Gastaud en tant que directeur général des deux organisations.

Fort d'une solide expertise, acquise lors de ses précédentes fonctions, notamment en tant que directeur de l'UNEP - syndicat national des entrepreneurs paysagistes - et de l'UNGE - syndicat national des Géomètres-Experts -, ainsi que d’une connaissance approfondie des enjeux liés à la construction, Hervé Gastaud sera « un atout considérable », souligne l’association dans un communiqué.

Un nouveau chapitre

En tant que directeur général, Mr. Gastaud assurera la direction générale de l'Untec et de Untec Services, aux côtés de Franck Dessemon, président du syndicat et de Céline Pintat, secrétaire générale. Pour ces derniers, cette arrivée « marque un nouveau chapitre » pour l'Untec et l'Untec Services.« En toute confiance, les élus et nous-mêmes, lui confions la mise en œuvre d'un projet stratégique ambitieux, en adéquation avec les enjeux actuels de nos sociétaires et le contexte économique, social et environnemental dense », commentent-ils.

L'Untec, en tant qu'organisation représentative des Economistes de la Construction, s'engage à promouvoir et à défendre les intérêts de ses membres. Untec Services, quant à elle, propose une large gamme de services professionnels visant à accompagner les professionnels de la construction dans leur pratique quotidienne.

Par ailleurs, depuis mars 2022, Hervé Gastaud est président du CEDAP, le réseau des leaders associatifs, qui lui permet de bénéficier d'une compréhension approfondie des enjeux liés à la gestion et au développement des organisations professionnelles.

« Son expérience avérée dans les principales organisations professionnelles et son engagement en tant que président du CEDAP seront précieux pour façonner la prochaine feuille de route de l'Untec », conclut Franck Dessemon.

Marie Gérald

Photo de une : Hervé Gastaud