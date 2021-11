PROFILS SYSTÈMES remporte le trophée or de l'UNTEC catégorie projets innovants constructions neuves avec le chantier PGB 123 à Nimes (30) signé Rudy Ricciotti

Profils Systèmes spécialiste de la menuiserie Made in France a rencontré les acteurs de la filière de la construction les 21 et 22 octobre derniers au parc des expositions de Nîmes à l’occasion du congrès organisé par l’Union Nationale des Économistes de la Construction (UNTEC).

C’est dans le cadre de cette rencontre annuelle que Profils Systèmes a remporté le trophée or dans la catégorie « projets innovants constructions neuves » pour l’immeuble tertiaire PGB 123.



Un bâtiment qui regroupe plusieurs services du Département du Gard et où l’architecte Rudy Ricciotti a opté pour une esthétique signifiante : une façade de verre sérigraphié faisant référence à la célèbre toile « Denim », support des premiers jeans. Un défi constructif relevé avec brio.

« Nous remercions l’UNTEC pour ce trophée, une récompense pour l’ensemble de nos équipes ainsi que nos partenaires qui ont travaillé sur ce projet emblématique de la région du Gard », explique Denis Bouniol responsable commercial Sud Est.



Un projet pour lequel 2.115m2 de mur-rideau aluminium Tanagra® VEC sérigraphié, 900 châssis et quinze châssis composés Cuzco® Profils Systèmes ont été fabriqués et posés par les Menuisiers Certifiés Profils Systèmes SAM Alu (13) et Pascal Menuiserie (30), et réalisé par les promoteurs STS et Holding Tissot.

Crédits : Agence Rudy Ricciotti/ Sam alu/ Pascal Menuiserie/ STS Promotion/ Holding Tissot/ Richard Sprang – Profils Systèmes

