Jacques Menicucci réélu président de la Fipec

Lors de leur assemblée générale annuelle, les membres de la Fédération des Industries des peintures, colles, encres, couleurs pour l'art et résines synthétiques (Fipec) ont reconduit Jacques Menicucci à la présidence.

Pascal Tisseyre, président de PPG AC France et vice-président des Affaires gouvernementales PPG EMEA, a été élu président-adjoint. Romain Cléret, actuel président-adjoint et directeur commercial France Benulux et Afrique de Sun Chemical, accède à la vice-présidence, succédant ainsi à Gary Haworth, directeur général de la société Toupret.

Quels défis face à la raréfaction des ressources ?

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Marseille - Provence (aujourd’hui Kedge Business School), Jacques Menicucci a rejoint le Groupe Allios en 1978, puis en devient directeur général en 1981. Depuis 2016, il est également président de Blancolor, une filiale du même groupe. Entre 2013 et 2017, M. Menicucci a présidé le Conseil Européen de l’industrie des Peintures, Encres d’imprimerie et Couleurs d’art (CEPE).

Actuellement membre du comité de direction du Syndicat des Industries des peintures, enduits et vernis (Sipev) il a exprimé sa gratitude pour la confiance renouvellée. « Cette longévité à la tête de notre fédération est, pour moi, un facteur essentiel de stabilité pour permettre à nos entreprises de traverser, avec succès, les évolutions majeures qu’elles rencontrent et les crises auxquelles elles doivent se confronter », a-t-il déclaré.

Les différentes discussions qui ont suivi cette annonce ont mis en lumière l'importance de l'approvisionnement en matières premières, alors que l'année 2023 a été plutôt compliquée pour les industriels de la peinture. Notamment pour ceux du bâtiment, où les ventes en valeur ont reculé de 2,5 %.

Avec des répercussions potentielles sur l'ensemble de la chaîne de valeur, cette question stratégique nécessite une attention au plus haut niveau des organisations et une implication de toutes les fonctions, a ajouté l'association.

Marie Gérald

Photo de Une : Jacques Menicucci