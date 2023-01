Un an après avoir nommé sa nouvelle directrice, l’École Française du Béton (EFB) dévoile aujourd’hui son nouveau président. Il s’agit de Jean-Michel Torrenti, qui a été directeur de l’école de 2006 à 2010.

Il y a un an, l’École Française du Béton (EFB) était prorogée pour une durée de 5 ans. Laure Regnaud était alors nommée directrice de l'établissement, et Christian Clergue, président du conseil scientifique.

En ce début d’année 2023, la fondation de l’école annonce la nomination de Jean-Michel Torrenti comme nouveau président. Il remplace Daniel Tardy, engagé depuis 15 ans. Ce dernier reste toutefois président d’honneur.

L’ancien directeur devient président

Jean-Michel Torrenti dispose d’une large expérience de plus de 35 ans en recherche dans le domaine du comportement mécanique et de la durabilité des bétons. Chercheur à l’Université Gustave Eiffel, professeur à l’école des Ponts, directeur du projet national FastCarb, chef de la délégation française de la fédération internationale du béton, et membre du conseil scientifique de l’ANDRA, il connaît par ailleurs très bien l’EFB, puisqu’il en a été le directeur de 2006 à 2010.

« C’est un honneur pour moi de succéder à Daniel Tardy en tant que président et je tiens à le remercier vivement pour toutes ces années d’engagement auprès de l’École Française du Béton. J’entends poursuivre ses actions, réaffirmer les fondamentaux de l’EFB et mettre mon expérience et mes compétences au service de la connaissance et de la valorisation du béton pour construire le monde de demain », a réagi le nouveau président lors de sa nomination.

Claire Lemonnier

Photo de une : Jean-Michel Torrenti