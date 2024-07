Jean-Paul Ouin : d'Uniclima à Énergies & Avenir

Jean-Paul Ouin passe de délégué général d’Uniclima à président d’Énergies & Avenir, après avoir été élu à l’unanimité. Il poursuivra le travail de l’association en faveur du chauffage à eau chaude et de la transition énergétique.

Après avoir quitté Uniclima en avril dernier, Jean-Paul Ouin rejoint Énergies & Avenir. Ce dernier a en effet été élu à l’unanimité par les adhérents de l’association. Il remplace Philippe Méon, qui en était le président depuis 2016.



Depuis plus de 30 ans, l’association regroupe l’ensemble des professions de la filière du chauffage à eau chaude. Elle réunit notamment des fournisseurs d’énergies, des organisations professionnelles du bâtiment, de l’exploitation, de la maintenance et de l’entretien, mais aussi des fabricants et distributeurs d’équipements. Ainsi, on retrouve la CAPEB, UMGCCP (FFB), Cochebat, Coédis, France Gaz, la FF3C, le Synasav ou encore Uniclima.



La transition et l’efficacité énergétique au programme



« Les systèmes de chauffage à eau chaude, qui équipent deux tiers des logements en France, sont un levier remarquablement performant pour contribuer aux objectifs de la transition énergétique », estime l’association.



« Nous sommes convaincus que la clef de voûte des problématiques liées au bâtiment réside dans l’optimisation de l’efficacité énergétique, en faisant appel à toutes les technologies et sources d’énergie », a expliqué le nouveau président d’Énergies & Avenir. « Dans le logement individuel comme collectif et pour le tertiaire, nous pensons que la solution se trouve dans un mix énergétique et technologique, permettant d’apporter des réponses à la diversité des situations techniques et humaines sur le terrain, pour que personne ne reste sans solution », ajoute-t-il.



Sous la présidence de Jean-Paul Ouin, l’association poursuivra ses travaux et contributions, entre réalisation d’études, partage de propositions, participation aux consultations publiques, dialogue avec les pouvoirs publics, ou encore sensibilisation des professionnels.



L’association sera notamment présente au prochain salon Interclima, à l’occasion d’une table ronde intitulée « Comment mettre l’efficacité énergétique au cœur de la transition écologique ? », le 1er octobre prochain.



Claire Lemonnier

Photo de une : Jean-Paul Ouin