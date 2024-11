Panasonic lance la gamme de DRV ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32

ECOi EX Série MZ1 2 tubes se distingue entre autres par son design compact et son rendement élevé, avec un SEER maximum de 310,1% et un SCOP maximum de 172,4%. Grâce à sa compacité et sa légèreté, la solution a considérablement réduit son encombrement* (-43 %) ainsi que les coûts et les efforts déployés en matière de conception et d’installation. Outre son fonctionnement silencieux, l’unité présente des avantages majeurs pour les configurations avec plusieurs unités, notamment sa capacité à prendre en charge une longueur de tuyauterie allant jusqu’à 1 000 m pour un maximum de 64 unités intérieures, permettant une installation polyvalente tout en offrant un véritable gain d’espace.

Conçue pour les applications tertiaires, ECOi EX Série MZ1 2 tubes affiche une large plage de fonctionnement, garantissant des performances saisonnières élevées entre -25° et 52°C.

La série propose une large gamme d’unités fonctionnant au R32, ce qui permet de répondre à tous types de projets et d’exigences. Toutes les unités intérieures air-air sont équipées de la technologie nanoe™ X, offrant une meilleure qualité de l’air intérieur pour un environnement plus propre. De plus, des options de modules hydroniques sont disponibles pour la production de chauffage et d’eau chaude. Pour une meilleure ventilation, la série propose des options telles que unités de ventilation à récupération d’énergie et des kits de raccordement CTA. Le large choix en matière de connectivité (dont le mode autonome, la commande centrale et l’intégration GTB) garantit un contrôle et une gestion fluides dans le cadre de diverses applications.

La série utilise le R32 avec une charge de réfrigérant réduite de 57 % par rapport à son équivalent au R410A. Du fait de cette réduction, de nombreux systèmes vont pouvoir être installés sans recourir aux mesures de sécurité habituelles qu’on utilise avec le R32.

La sécurité est une priorité absolue pour Panasonic. C’est pourquoi l’entreprise a pris des mesures de sécurité alignées avec les normes applicables en matière de R32 dans le cadre de la série ECOi EX MZ1. La série est notamment dotée de nouvelles alarmes et détecteurs de fuite pour ce réfrigérant, conformément aux normes EN 378 et IEC 60335-2-40, ainsi que d’un kit de soupape de sécurité 2 tubes.

* Par rapport au modèle DRV Panasonic 12CV conventionnel

