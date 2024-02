Ventes d’équipements de génie climatique : un bilan morose pour 2023

Le syndicat Uniclima présentait ce mercredi son bilan de l’année écoulée, et les perspectives pour 2024. Après deux années satisfaisantes, les ventes d’équipements de génie climatique ont pâti de la chute de la construction de logements, mais aussi d’une décélération de la rénovation. Dans le détail, les ventes de chaudières biomasse ont été particulièrement impactées, avec -60 %.

Après deux années de croissance pour les équipements de génie climatique, le syndicat Uniclima a dressé un bilan morose pour 2023, et pour les perspectives 2024.

En introduction, Stanislas Lacroix, président d’Uniclima, a évoqué « une année catastrophique » en raison d’un « marché difficile pour le neuf », mais aussi décevante pour la rénovation énergétique, alors que le nombre de logements rénovés a baissé de 7 % selon le dernier bilan de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).

Globalement, tous les chiffres sont à la baisse, excepté pour le solaire thermique (+8 %), certaines pompes à chaleur (eau/eau géothermiques, air/air), et les chauffe-eaux thermodynamiques.

Une chute de 60 % pour les ventes de chaudières biomasse

La baisse des ventes est particulièrement importante pour les chaudières biomasse, qui enregistrent une chute de -60 %, après +24 % en 2022. Selon les professionnels du secteur, cela s’explique notamment par un « accident sur le prix du granulé » l’hiver dernier, qui a fait perdre confiance aux Français dans les chaudières à granulés. Si les ventes se sont reportées sur les chaudières à bûches - qui ont doublé -, les perspectives restent mauvaises pour 2024, avec la baisse de 30 % de l'aide MaPrimeRénov' pour le chauffage biomasse à compter du 1er avril.

Évolution des ventes de chaudières biomasse. Source : Uniclima

Parmi les autres segments ayant baissé : les ventes de chaudières gaz et fioul, qui enregistrent -23 %, de même que les brûleurs (-28 %). Les radiateurs à eau chaude (dont les sèche-serviettes), eux, déclinent de 16 %.

Évolution des ventes de chaudières gaz et fioul. Source : Uniclima

Un bilan mitigé pour les pompes à chaleur

Côté pompes à chaleur, le bilan est plus mitigé, avec -14 % pour les PAC Air/Eau (dont +37 % pour les monoblocs, et -23 % pour les biblocs), mais +18 % pour les PAC Eau/Eau géothermiques (soit le meilleur bilan depuis 2013), +12 % pour les PAC Air/Air, et +6 % pour les chauffe-eaux thermodynamiques.

La ventilation, elle, enregistre +2,8 %. Dans le détail, la VMC double flux centralisée en logement individuel chute notamment de 45,1 %, alors qu’elle augmente de 6,5 % dans les logements collectifs et bâtiments tertiaires. Le bilan est plus équitable côté simple flux, avec +5,3 % dans l’individuel, et +4,9 % dans le collectif et tertiaire.

Enfin, la principale éclaircie concerne le solaire thermique, dont les ventes ont augmenté de 8 %. Dans le détail, les systèmes solaires combinés (SSC) ont notamment bondi de 69 %, même s’ils représentent moins de 30 000 unités.

Évolution des ventes de solaire thermique. Source : Uniclima

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock