Au sein du groupe depuis 2004, Julien Antoine, dernièrement directeur régional Grand Est et Luxembourg, vient d’être nommé directeur général de Bouygues Bâtiment Île-de-France - Habitat social, filiale francilienne de Bouygues Construction spécialisée dans la construction et la réhabilitation de logements sociaux.

Diplômé de l’INSA Strasbourg, Julien Antoine commence sa carrière en tant qu’ingénieur travaux sur la région Grand Est, avant d’être nommé responsable commercial en 2015.

De directeur régional à directeur général

Depuis 2017, il était directeur régional Alsace, Bourgogne Franche Comté, avant de voir son périmètre élargi au Grand Est et au Luxembourg à compter de 2020. Julien Antoine a ainsi œuvré auprès des équipes Bouygues Bâtiment Nord-Est pour des chantiers d’envergure tels que les Back Swans à Strasbourg, la Tour Sigma à Dijon, le Grand Nancy Thermal, ou encore les principaux sites du Parlement européen.

Récemment nommé directeur général, il intègre à ce titre le Comité de direction de Bouygues Bâtiment France, dans les équipes de Thierry Fistarol et de Philippe Jouy, directeur général de Bouygues Bâtiment France.

« Depuis mon arrivée, j’ai pu apprécier au quotidien, le formidable état d’esprit des plus de 1 000 collaborateurs qui composent les équipes d’Habitat Social ! Une attitude cruciale pour poursuivre nos engagements à construire, rénover, entretenir... de façon durable, tout en préservant le climat et la biodiversité, ingrédients indispensables à l’harmonie de demain. La haute satisfaction de nos clients et de nos partenaires restera évidemment le fil rouge de notre action au quotidien ! », a réagi le nouveau directeur général de Bouygues Bâtiment Île-de-France - Habitat Social.

Claire Lemonnier