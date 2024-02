Nolwenn Lam-Kermarrec prend la tête de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) de Bretagne. Présidente depuis 2007 de Kermarrec Promotion, elle a été élue par ses pairs et entend, comme son prédécesseur, représenter l’ensemble des promoteurs de la région.

La FPI Bretagne connaît le nom de sa nouvelle présidente. Nolwenn Lam-Kermarrec, présidente de Kermarrec Promotion depuis 2007, a été élue par ses pairs à la tête de l’instance professionnelle bretonne.

Une nomination qui intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché immobilier.

L'attractivité de la Bretagne, une arme contre la crise du logement

Pas de quoi démoraliser pour autant la FPI Bretagne et sa nouvelle présidente. Pour Nolwenn Lam-Kermarrec, précédemment présidente d’Oréal Bretagne, « il est aujourd’hui primordial de dialoguer, innover, avancer entre pairs, entre fédérations, avec les riverains, avec les collectivités, les instances départementales, régionales et au plus haut niveau de l’État car c’est ainsi que nous arriverons à trouver des solutions viables pour l’ensemble des parties-prenantes ».

Selon Mme Lam-Kermarrec, la Bretagne a un vrai rôle à jouer pour contrecarrer la crise qui impact le secteur du logement : « La grande force de notre territoire, outre son attractivité croissante, est notre capacité à mobiliser l’ensemble de l’interprofession pour défendre nos intérêts tout en répondant à l’intérêt général. Les enjeux de notre profession sont nombreux, produire des logements de grande qualité architecturale et environnementale, dans un cadre de renouvellement urbain, en préservant une mixité équilibrée afin que nous soyons capables de produire des logements adaptés aux moyens et aux besoins de nos clients. Les besoins de logements sont réels et nous sommes mobilisés pour y répondre, ce sera ma feuille de route ! », déclare Nolwenn Lam-Kermarrec.

La nouvelle présidente de la FPI Bretagne sera accompagnée dans sa mission par les deux vice-présidents Patrice Pinson et Hugues Serrand, ainsi que par la vice-présidente Cécile Carlo.

Jérémy Leduc

Photo de Une : FPI Bretagne