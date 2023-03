Pascal Bodet devient le nouveau président du Conseil Scientifique de l’EFB

Diplômé en 1991 du Centre des Hautes Études du Béton Armé et Précontraint (CHEBAP-CHEC), Pascal Bodet, 55 ans, est le nouveau visage à la présidence du Conseil Scientifique de l’École Française du Béton (EFB).

Pascal Bodet a commencé sa carrière professionnelle chez Socotec en tant que spécialiste des structures béton. Il est nommé cinq ans plus tard expert technique national structure béton avant de devenir, en 2014, directeur de l’agence nationale construction, puis directeur technique construction. Il quitte l’entreprise Socotec en 2018 pour devenir directeur technique du syndicat des Entreprises Générales de France BTP (EGF).

En parallèle de quoi Pascal Bodet s’investit auprès du Centre des Hautes Études de la Construction (CHEC), de l’École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Paris (ESITC Paris) ou encore de l’École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris (ESTP Paris) à divers titres : membre du conseil d’administration, du conseil scientifique ou de la recherche, membre de jurys, président du conseil de perfectionnement, directeur des études ou encore professeur. Depuis 2022, il est également membre du collège socio-économique de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).

Une nomination aux nombreuses ambitions

Pascal Bodet se voit donc octroyer la présidence du Conseil Scientifique de l’EFB, qui est une fondation qui entreprend des actions de long terme visant à soutenir et valoriser la connaissance du béton. Ses missions ? Soutenir l’enseignement du béton par la création de ressources pédagogiques originales, de diffuser les fruits de la recherche et de l’innovation sur le matériau béton en réponse aux enjeux sociétaux, et de mettre en place des actions de terrain pour créer des liens pérennes entre les acteurs industriels et les établissements scolaires et universitaires à travers la réalisation de conférences de professionnels. Elle valorise les parcours des jeunes par la remise de prix, et propose la labellisation d’ouvrages d’intérêts.

« Le Conseil Scientifique de l’EFB participe à la valorisation et l’attractivité des métiers de la construction, ses formations et ses innovations. Je suis ravi de relever ce nouveau challenge et de participer au rayonnement de ce matériau à la fois très ancien et innovant, tout en contribuant aux enjeux de nos sociétés contemporaines pour lesquels la mixité, y compris pour les matériaux, est essentielle », déclare le nouveau Président du Conseil Scientifique de l’EFB.

Jérémy Leduc

Photo de Une : EFB