CORPLEX vise à se positionner en tant que fabricant mondial présent à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Des granulés aux solutions plastiques finales, nous proposons une large gamme de solutions durables pour différents marchés.

Experts en conception, fabrication et recyclage, CORPLEX s’engage à travailler en étroite collaboration avec ses clients afin de proposer des solutions efficaces pour réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement.

CORPLEX (anciennement DS Smith Plastics, Extruded Products) s’appuie sur une longue histoire et une grande expertise dans le domaine de l’extrusion des plastiques et a conclu des partenariats avec des clients grands comptes sur de nombreux marchés. Au cours des 50 dernières années, nous nous sommes développés en acquérant et en établissant des unités de production en Europe et aux États-Unis.

Nous voulons conserver notre statut de leader mondial du marché en proposant des produits et des services innovants.

Notre vaste gamme de produits et d’applications est parfaitement positionnée pour relever le défi visant à fournir des produits innovants qui réduisent l’empreinte carbone.

