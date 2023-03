Un nouveau président pour l’association Coénove

Après trois mandats consécutifs en tant que président de l’association Coénove, Bernard Aulagne cède la place à Jean-Charles Colas-Roy, qui était vice-président de Coénove depuis janvier 2023.

« Depuis sa création en 2014, nous avons réussi à faire reconnaître Coénove dans le panorama des contributeurs au mix énergétique français de demain en proposant des voies alternatives à une électrification massive et outrancière des usages. Ce fut une expérience humaine passionnante. Je tiens à remercier l’ensemble des membres de Coénove, actuels et passés, qui m’ont accompagné et soutenu, et je suis heureux de passer désormais le flambeau à Jean-Charles Colas-Roy, et confiant pour la suite », a déclaré Bernard Aulagne, qui reste toutefois président d’honneur de l’association.

Un engagement en faveur de la transition énergétique

Polytechnicien, Jean-Charles Colas-Roy créé en 2004 une entreprise qui accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs consommations énergétiques. Parallèlement, il s’engage en politique. En 2016, il devient conseiller municipal de la commune de Saint-Martin-d’Hères (38), puis est élu député de la deuxième circonscription de l’Isère en 2017.

À cette même période, et jusqu’en 2022, il est membre du Conseil d'Administration de l’Agence de la transition écologique (Ademe).

Au sein de l’Assemblée nationale, il siège au sein de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. Il occupe également différentes fonctions en rapport avec la transition écologique, en tant que co-président du groupe d’études « Énergies vertes », vice-président du groupe d’études « Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique », ou encore coordinateur des députés LREM de la commission DDAT. En 2022, lors de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, il est nommé relais programmatique « transition écologique » du président-candidat.

« Je suis honoré de prendre la succession de Bernard Aulagne en qualité de président de l’association Coénove. Durant ses trois mandats successifs, Bernard Aulagne a œuvré au service de la reconnaissance du gaz, de plus en plus renouvelable, comme énergie indispensable au mix énergétique français », a salué Jean-Charles Colas-Roy.

LPEC, SNBC, PPE… de nombreux chantiers à venir

Le nouveau président en a également profité pour annoncer le programme de son mandat : « Les prochains mois seront décisifs, en particulier avec la future LPEC (Loi de Programmation sur l'Energie et le Climat (LPEC) et la mise à jour de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), où Coénove poursuivra sa défense d’un mix énergétique pluriel et diversifié », a-t-il annoncé.

Ce dernier a également appelé à soutenir « les innovations de la filière gaz », telles que les chaudières à Très Haute Performance Énergétique (THPE), ou encore les pompes à chaleur (PAC) hybrides, qui permettent « des réductions massives et rapides des consommations énergétiques et des émissions de GES, mais aussi la résilience de notre système électrique ». Et d’ajouter : « En parallèle, accélérons la trajectoire de développement du biogaz, produit en France, en inscrivant dans la prochaine Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) un objectif de 20 % de gaz renouvelables en 2030».

Claire Lemonnier

Photo de une : Jean-Charles Colas-Roy