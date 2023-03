Béatrice Guillemont, nouvelle DG du Symbiote

« Le Symbiote Mouvement avait besoin d’une personne à très haute valeur ajoutée, avec un profil expérimenté dans le domaine de la vie publique. C’est le cas de Béatrice Guillemont », déclare Edouard Barthèse, président du Syndicat Multi-Branches des Industries et des Opérateurs de la Transition Energétique (Symbiote), qui mène une réflexion sur la rénovation énergétique des bâtiments avec plusieurs acteurs du marché.

Entrée en fonction début février dernier, Béatrice Guillemont occupe le poste de directrice générale du Symbiote.

Une grande expérience dans l’associatif et le droit

Diplômée en droit des énergies et docteur en droit, Béatrice Guillemont a une longue expérience dans le milieu associatif et la représentation auprès des pouvoirs publics et des médias. Elle s’illustre notamment en tant que directrice générale d’Anticor, association luttant contre la corruption pour l’éthique en politique.

Béatrice Guillemont est aussi membre de l'équipe scientifique de l’Observatoire de l'Éthique Publique et membre associé du Centre d’Études et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et l’État (CERCCLE) à l’Université de Bordeaux.

Sa mission sera de réorganiser structurellement le Symbiote, afin de renforcer « des actions de représentation de la profession auprès des différentes instances », précise l’association. Son périmètre d’action en 2023 se concentrera d’abord sur la défense de la rénovation énergétique« afin d’obtenir des dispositions pérennes tant du point de vue technique que sur les aides en adéquation avec la réalité du terrain ». Un dossier important pour le Symbiote, qui avait déjà appelé début 2022 à un renforcement des coups de pouce pour les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE). C’est le cas dans l’isolation, secteur pour lequel l’association avait alerté sur une chute des aides.

La fraude aux dispositifs des aides publiques sera une autre problématique appréhendée par Béatrice Guillemont, dans un contexte où les arnaques à la pompe à chaleur (PAC) préoccupent le gouvernement.

« Face au bouleversement climatique et les catastrophes écologiques et humaines qu’il entraîne, il paraît urgent de se mobiliser afin que les objectifs fixés par la COP 21 ne restent pas purement fictionnels. Les problématiques énergétiques, pluridimensionnelles et plurifactorielles, que rencontrent les Français et les pouvoirs publics, peuvent notamment trouver des réponses auprès des professionnels du secteur », affirme la directrice générale du Symbiote.

« Le mouvement Symbiote, représentant ces derniers, dans une démarche volontairement transparente et constructiviste, souhaite soumettre aux décideurs publics et privés des solutions combinant études empiriques et recherches de fond. Il a aussi à cœur de fédérer ses membres par le partage d’expériences et la formation. En son sein, je saurai me rendre utile et espère contribuer à mon niveau à transmettre aux générations futures une planète plus accueillante », souligne-t-elle.



Virginie Kroun

Photo de une :