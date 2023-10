AkyVer® : L’Unique Marque Française dans l'Industrie du Polycarbonate Alvéolaire

Depuis sa création il y a plus de 50 ans, AkyVer® s'est engagée à offrir des solutions innovantes et durables pour les applications de toiture et de façade, tout en mettant en avant le savoir-faire français. La largeur de gamme des produits AkyVer® est l'une de ses caractéristiques phares, offrant aux professionnels de la construction et de l'architecture un éventail de possibilités inégalées pour leurs projets.

La qualité est au cœur de chaque produit AkyVer®. Le polycarbonate alvéolaire de haute performance est conçu pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes, tout en offrant une excellente transmission de la lumière naturelle. Cette combinaison de durabilité et d'efficacité énergétique en fait un choix privilégié pour les projets exigeants.

L'expertise des équipes techniques et commerciales d'AkyVer® est une ressource inestimable pour ses clients. Fortes d'une connaissance approfondie des produits et d'une expérience inégalée, ces équipes sont prêtes à fournir des conseils personnalisés et une assistance technique pour chaque projet. Que ce soit pour la conception, la planification ou l'installation, AkyVer® est là pour accompagner ses clients à chaque étape et ce, même après la livraison du chantier.

" Nous sommes fiers d'être la marque française de référence dans l'industrie du polycarbonate alvéolaire. Notre engagement envers la qualité, l'innovation et le service client nous distingue sur le marché. Avec notre marque AkyVer® de CORPLEX, nous croyons en la création de partenariats solides et durables avec nos clients, et nous sommes déterminés à les aider à atteindre leurs objectifs de manière efficace et respectueuse de l'environnement ", déclare Oxana CHIKOVA, cheffe des ventes AkyVer®.

La marque AkyVer® est également synonyme de durabilité grâce à son enracinement profond en Alsace qui constitue un atout majeur pour la durabilité et la circularité à plusieurs égards.

Tout d'abord, AkyVer® établit des circuits courts avec ses clients sur le territoire français. Cette approche favorise une relation de confiance et une communication étroite avec les utilisateurs finaux, ce qui permet d'adapter rapidement les produits aux besoins spécifiques, d'optimiser leur utilisation, mais aussi de réduire l’empreinte carbone. Cette collaboration renforce l'engagement en faveur de la durabilité, car les produits sont utilisés de manière plus efficace et les besoins sont satisfaits de manière plus précise, réduisant ainsi les déchets inutiles et les kilomètres parcourus.

Enfin, l'une des caractéristiques les plus notables d'AkyVer® en matière de durabilité est sa capacité à reprendre les déchets de coupe de ses produits pour recyclage. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de circularité, où les déchets sont considérés comme une ressource précieuse plutôt que comme des déchets. En récupérant et en recyclant ces matériaux, AkyVer® réduit son empreinte environnementale tout en contribuant à la préservation des ressources naturelles.

Conclusion

En conclusion, AkyVer® demeure la quintessence de l'excellence et de l'innovation dans l'industrie du polycarbonate alvéolaire. Notre longue histoire de réussite est le reflet de notre engagement inébranlable envers la qualité, la durabilité et l'excellence française.

Nous avons érigé les circuits courts en véritable art de vivre, favorisant une collaboration étroite avec nos clients pour répondre précisément à leurs besoins. Notre équipe dévouée d'experts est à votre service, de la conception à l'installation, pour garantir le succès de chaque projet. De plus, notre engagement envers la circularité témoigne de notre responsabilité environnementale.

Rejoignez-nous dans cette aventure vers un avenir plus vert et plus brillant pour tous vos projets architecturaux.

