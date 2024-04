Si l’intelligence artificielle a rapidement été intégrée dans de nombreux secteurs d’activité, ce n’est pas le cas pour le BTP. Le secteur rattrape néanmoins progressivement son retard. L’IA se retrouve, ou est au stade de développement, dans de nombreux projets, avec pour conséquences une redéfinition de la conception, de la construction et de l’entretien des bâtiments. En cours de démocratisation, découvrez toutes les innovations que laisse présager l’intelligence artificielle dans le secteur du BTP.

BTP et conception assistée par IA

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle ne se limite plus uniquement aux logiciels de modélisation 3D. Son utilisation s’est diversifiée pour gagner tous les aspects du secteur du BTP. Alors oui, l’IA n’a pas remplacé les humains, et son utilisation demande toujours un contrôle et une vérification. L’intelligence artificielle demeure néanmoins une aide précieuse au quotidien. Il est important de considérer l’IA pour ce qu’elle est : un outil de développement et d’aide à la prise de décision. Dans un secteur aussi concurrentiel que celui du BTP, savoir bien utiliser l’intelligence artificielle sera bientôt indispensable pour se différencier et demeurer compétitif.

L’IA, une aide pour répondre aux appels d’offres

Des logiciels informatiques permettent désormais d’optimiser et d’automatiser les réponses aux appels d’offres. L’IA permet par exemple d’identifier et de classer par importance de notation les critères d’un appel d’offres, mais aussi d’alerter et d’identifier les lignes à fort profit. L’intelligence artificielle prend ici tout son sens pour trier et hiérarchiser toute la data présente dans un appel d’offres.

L’intelligence artificielle pour planifier et anticiper les besoins d’un chantier

La planification d’un chantier par l’IA répond dans un premier temps à une logique économique. Cela permet en effet de mieux maîtriser les coûts d’un chantier. En prenant en compte des paramètres donnés tels que le budget, les matériaux nécessaires et disponibles, le cours des matières premières, et plus simplement toutes les contraintes structurelles, l’intelligence artificielle permet de générer en amont des modèles de conception optimisés.

Des systèmes d'IA sont également déployés pour optimiser la gestion de projets en cours de construction. Des algorithmes analysent les données relatives à la planification, aux ressources humaines et matérielles, aux coûts et aux délais, pour anticiper les retards potentiels et proposer des ajustements en temps réel. Cela permet une gestion proactive des projets, réduisant les coûts imprévus et garantissant une exécution plus fluide.

L’IA, une aide à la gestion des déchets d’un chantier du BTP ?

Aujourd’hui, les professionnels du secteur et de l’IA, réfléchissent à trois utilisations concrètes de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion des déchets sur un chantier via l’utilisation de capteurs pour :

Prévoir le prélèvement via une mesure en temps réel des déchets ;

Accompagner les équipes dans une gestion plus efficace du tri ;

Optimiser la traçabilité opérationnelle et améliorer le recyclage en bout de chaîne.

La maintenance prédictive d’un bâtiment grâce à l'IA

La maintenance prédictive utilise des techniques d'intelligence artificielle, telles que l'analyse de données et l'aide à la décision, pour surveiller le bon fonctionnement des équipements. En se basant sur les données de suivi du fonctionnement des équipements, la maintenance prédictive permet une programmation optimale des interventions d'entretien et de maintenance. Déjà appliquée aux ascenseurs, la maintenance prédictive gagne progressivement tous les autres systèmes : chauffage, éclairage, menuiserie extérieure, toiture, canalisations... Ici, l’objectif est triple : gains financiers, allongement de la durée de vie des équipements et une meilleure utilisation des ressources.

IA : surveillance en temps réel de l’état des équipements

L'IA révolutionne la maintenance des bâtiments en permettant une surveillance en temps réel de l'état des équipements. Des capteurs connectés alimentent des algorithmes d'apprentissage automatique qui analysent les schémas de fonctionnement, prédisant ainsi les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent. Cette approche proactive réduit les temps d'arrêt, prolonge la durée de vie des équipements et minimise les coûts de maintenance.

L’intelligence artificielle pour optimiser les performances énergétiques

Les systèmes d'IA peuvent également être utilisés pour optimiser les performances énergétiques des bâtiments existants. En se basant sur les conditions climatiques, les habitudes de consommation, les caractéristiques du bâtiment, ou encore l’usure, les algorithmes prédictifs permettent par exemple d'anticiper les besoins et d’optimiser la consommation énergétique.

En analysant les habitudes de consommation énergétique et en ajustant automatiquement les paramètres tels que le chauffage, la ventilation et la climatisation, l'IA contribue à réduire la consommation d'énergie et présente un grand intérêt tant sur le plan économique qu'environnemental.

Pour conclure, l'impact de l'IA sur la conception, la construction et la maintenance des bâtiments est indéniable. Des modèles prédictifs à la conception générative, de la robotique à la gestion de projet basée sur l'IA, cette technologie révolutionne chaque aspect du secteur de la construction. En adoptant ces innovations, les professionnels de l'industrie peuvent non seulement améliorer leur efficacité opérationnelle, mais également contribuer de manière significative à la durabilité et à la résilience des bâtiments face aux défis futurs. L'avenir de la construction est incontestablement façonné par l'intelligence artificielle, et ceux qui embrassent cette évolution seront les plus à même à sortir leur épingle du jeu.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock