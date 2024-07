En optant pour SMABTP, un architecte est assuré de payer le prix juste !

Choisir un assureur uniquement en fonction du prix est fortement déconseillé car d’autres critères méritent une attention particulière : notamment, la solidité financière de l’assureur, sa maîtrise des métiers et des risques liés, sa capacité à accompagner ses assurés, la qualité des garanties offertes.

Cependant, le prix reste un élément de sélection décisif.

SMABTP l’a bien compris et propose une tarification transparente et équitable, basée sur le chiffre d’affaires de l'année précédente. Avec un taux unique appliqué à ce chiffre d'affaires, vos cotisations restent prévisibles et ne sont pas affectées par une éventuelle inflation des coûts des chantiers. Vous êtes donc assuré d’éviter une mauvaise surprise !

Les jeunes diplômés tout comme les architectes expérimentés souhaitant créer leur propre agence ne sont pas oubliés avec l’offre spéciale « créateur » que propose SMABTP et qui leur permet de profiter de cotisations réduites.

Choisir SMABTP, c’est opter pour des tarifs justes, véritablement en adéquation avec le chiffre d'affaires et l'activité de votre agence.

Retrouvez toutes les informations liées au coût de l’assurance des architectes sur le lien ci-dessous.

