Ce mardi 11 octobre, l'association professionnelle du chauffage et de la climatisation PAC&CLIM'Info, a publié les résultats de son enquête, réalisée en septembre 2023, sur le marché des pompes à chaleur français.

Sur le marché résidentiel, les chiffres de l'enquête PAC&CLIM'Info montrent que les ventes des pompes à chaleur air/air sont en croissance de 25 % sur la période janvier-août 2023 par rapport à 2022, avec 717 000 unités extérieures vendues.

Une croissance qui s’explique en partie par « un rattrapage sur 2022 qui était en recul de 8 % » selon l'association, qui constate également que depuis plusieurs années, le poids des ventes du 1er quadrimestre par rapport aux ventes annuelles est « de plus en plus important » que ce soit « par nécessité de baisser leur facture énergétique ou par peur de coupure d’énergie ».

Une appréhension pour beaucoup de Français qui s'orientent « plus fréquemment » vers des solutions de chauffage plus économique et écologique, notamment « en rénovation de maisons tout électrique », soulignent les membres de l’association lors d’une conférence de presse.

Emmanuel Macron avait d'ailleurs déclaré vouloir tripler la production de pompes à chaleur d’ici à 2027 pour arriver à produire un million de pompes à chaleur, mais d'après les professionnels de la filière, « ce n’est pas réaliste industriellement, en tout cas pas dans ce délai-là ».

La conjoncture économique pèse sur la PAC air/eau

La part des PAC air/air multisplits montre un dynamisme par rapport au monosplits, gagnant 2 points par rapport à 2022. « On peut retenir que dorénavant près d’un tiers des matériels est de type multisplits », commentent-ils.

Les ventes d’unités intérieures se renforcent également (+24 %), allant au-delà du million d’unités vendues à fin août, avec une tendance qui se dégage pour les unités intérieures murales (+28 %).

Quant à leurs impacts environnementaux, la filière annonce que « la quasi-totalité de ces équipements (98 %) a désormais migré vers l’utilisation du fluide frigorigène R-32 », considéré actuellement comme le mieux adapté pour remplacer un autre fluide plus polluant.

De son côté, le PAC air/eau poursuit une baisse déjà amorcée en fin d’année dernière, après une « excellente année 2022 ». À fin août, le marché s’établit à -4,7 % par rapport à 2022 avec près de 210 300 unités. Selon PAC&CLIM’Info, ce dernier subit deux tendances contraires : la baisse des bi-blocs (-14 %) pas assez compensée par la hausse des monoblocs (+63 %).

« La conjoncture économique dégradée, l’effondrement du marché du neuf, le flou dans les aides à la rénovation énergétique et l’indécision quant à l'arrêt des chaudières gaz a mis la confusion dans la tête des utilisateurs, qui a eu un impact négatif sur l’évolution des ventes PAC air/eau », réagissent les membres de l’association.

Le marché de la géothermie a quant à lui progressé de +15 %, avec une accélération entre le premier et le deuxième quadrimestre 2023. Au même titre que celui des PAC dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (+ 1 %), avec près de 115 400 unités vendues. « Malgré la baisse de la construction neuve, ce marché résiste mieux que celui des PAC air/eau », poursuivent-ils.

Dans le tertiaire, la PAC air/air DRV bat un nouveau record

Sur le marché tertiaire, les pompes à chaleur de moyennes et fortes puissances, aussi appelé « refroidisseurs de liquide », poursuivent leur reprise en s’établissant à +4 % à fin août, par rapport à la même période de l’année précédente.

Plus précisément, les matériels à condensation par air progressent de 9 % alors que les matériels à condensation par eau régressent de 34 %. Des tendances inverses à celle de l’an dernier, selon l’association, pour une progression résultante identique. Des mouvements qui « restent difficiles à interpréter », déclarent toutefois les membres de PAC&CLIM'Info.

Pour les commerces et le petit tertiaire (système de plus de 17,5 kW), le marché s’est stabilisé à fin août (+1 %) s’élevant à 2 900 pièces. « Néanmoins, les achats sur internet, la réduction des investissements des particuliers et les fermetures d’enseignes commencent à peser sur le marché », précisent-ils.

Enfin, les ventes de PAC air/air à débit réfrigérant variable (DRV) battent un nouveau record sur janvier-août 2023 et progressent de 7,7 % par rapport à la même période de l’année 2022. Selon PAC&CLIM’Info, cette croissance est portée par « la pression réglementaire (décret tertiaire) qui vise à économiser 40 % d’énergie finale du parc tertiaire à l’horizon 2030 ».

