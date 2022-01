Socoda élit François Bellion en tant que président de sa branche Aciers

Par décret du Président de la République en date du 2 août 2016, Bernard Roman a officiellement été nommé président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer). Il succède à Pierre Cardo qui occupait cette fonction depuis 2010. Investi pour un mandat de six ans, non renouvelable et non révocable, l’ex-député PS du Nord s’est notamment engagé à garantir « l’indépendance » de l’Autorité.