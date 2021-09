Stanislas Lacroix, nouveau président d’Uniclima

Le soleil apporte une source gratuite et inépuisable d'énergie.. Poly-Voute© MIXER tire le meilleur parti du rayonnement solaire pour le confort de votre bâtiment tant en lumière qu'en chauffage. Un meilleur passage de la lumière, une isolation thermique performante (1,9W/m²K) et surtout des économies d'éclairage, apportant un résultat immédiat pour un très faible investissement. Possibilité d'aération et désenfumage.