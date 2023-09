Tarek Nassih, nouveau directeur commercial de BMI France

Tarek Nassih est nommé directeur commercial de BMI France. Une nomination qui s’inscrit dans la volonté de refonte totale de l’organisation commerciale du groupe. M. Nassih aura pour mission d’implanter la nouvelle stratégie commerciale du fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité.

Le nouveau visage de directeur commercial de BMI France est celui de Tarek Nassih. Le fabricant de solutions de couverture et d’étanchéité a fait ce choix dans une optique de refonte totale de son organisation commerciale. Il s’agit pour l’entreprise d’être plus en adéquation avec les besoins de ses clients et de proposer une large gamme de solutions adaptées aux évolutions actuelles du secteur.

« Notre objectif assumé : développer des parts de marché »

La mission de Tarek Nassih sera d’assurer la bonne réussite de ce changement d’organisation.

« Je suis très heureux d'intégrer BMI France en tant que directeur commercial. Ma mission principale sera de mettre en place la nouvelle organisation au sein de la direction commerciale puis de définir et d'appliquer ensuite la stratégie commerciale de l'entreprise. Notre objectif assumé est de développer nos parts de marché en nous appuyant sur toutes les opportunités liées aux nouvelles fonctionnalités de nos solutions de toitures plates et en pentes. Nous allons faire en sorte que nos équipes travaillent efficacement avec nos clients pour les accompagner dans le mouvement naturel qui va être celui de la toiture dans les prochaines années », s’est enthousiasmé le nouveau directeur commercial.

Le parcours de Tarek Nassih

Diplômé d’un master en contrôle de gestion et audit opérationnel de l’Institut de l’Administration des Entreprises de Saint-Étienne, Tarek Nassih est notamment passé par Schneider Electric avant de rejoindre la société SIG, où il a évolué pendant huit ans en tant que responsable contrôle de gestion, puis en tant que directeur régional à partir de 2015. Il intègre en 2020 l’entreprise Frans Bonhomme. Il l'intégère en tant que directeur régional Nord, puis devient directeur régional IDF-Nord, où il gère 75 agences et près de 500 collaborateurs. Membre du comité exécutif du groupe BMI, il implante la nouvelle stratégie commerciale du groupe pour les régions Hauts-de-France, Normandie et Île-de-France.

Viola Ferrario, PDG de BMI France, se réjouit de cette nomination : « L’arrivée de Tarek et sa grande connaissance en matière de pilotage commercial vont nous permettre d’accélérer notre développement par la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale. Sa nomination s’inscrit dans l’ambition de BMI Group de révéler le potentiel de chaque toit à travers une nouvelle approche et un vaste choix de produits et systèmes pour répondre aux évolutions du bâtiment et de l’architecture et mieux accompagner nos clients ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : BMI France