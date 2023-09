Un nouveau directeur des ventes pour l'activité habitat d'Isosta

Guillaume Didelle a été nommé en tant que directeur des ventes de l'activité Habitat au sein du groupe Isosta, fabricant de panneaux de remplissage de menuiseries, de panneaux isolants pour l'habitat, et de façades destinées aux professionnels et aux prescripteurs de la construction et de la menuiserie extérieure.

Guillaume Didelle a commencé sa carrière en 2000 en tant que représentant technico-commercial au sein du groupe Würth, spécialisé dans le développement et la conception de systèmes de montages et de fixations. En 2008, il rejoint le groupe Isosta pour occuper le poste de responsable commercial sud-est, avant d'être nommé chef des ventes sud, fonction qu'il a exercé pendant près de dix ans. Au cours de ces années, sa principale mission était de développer l'offre « Habitat » du groupe, notamment en lançant commercialement l'offre Monobloc et en concluant les premiers partenariats avec les « gammistes ». En 2017, Guillaume Didelle décide de quitter Isosta pour rejoindre le département prescription de Sepalumic. Mais cinq ans plus tard, en 2023, il décide de retouver ses racines en réintégrant le groupe. Développer la stratégie commerciale du groupe Désormais chargé la direction des ventes de l'activité « Habitat » du groupe, il a pour mission de consolider sa dynamique commerciale. Cela concerne notamment les marchés relatifs au remplissage de menuiseries, aux panneaux de volets aluminium isolés, et aux portes d'entrée. En plus de sa responsabilité commerciale, le nouveau directeur des ventes est chargé de mettre en œuvre la feuille de route stratégique du groupe. Son objectif est de renforcer la position de l'entreprise en tant qu'acteur majeur de la filière de la menuiserie en lançant de nouvelles initiatives, telles que le redéploiement de l'offre portes d'entrée et le lancement de nouveaux produits en accord avec la dynamique RSE d'Isosta. Marie Gérald Photo de une : Guillaume Didelle - Isosta