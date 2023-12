Saint-Gobain Chimie de la Construction annonce la nomination de Nicolas Théodon en tant que nouveau directeur général France. Il succède à Franck Gimer.

Nicolas Théodon est nommé Directeur Général France de Saint-Gobain Chimie de la Construction, qui regroupe les activités de Chryso et GCP Applied Technologies en France. Réparties sur cinq sites industriels avec une présence à l'international, la filiale du géant de la construction emploie aujourd'hui près de 3 000 personnes.

Fort d’une expérience de 16 ans au sein de Chryso, il a occupé des postes dans divers domaines opérationnels et a ensuite été en charge successivement de la direction des Business Units Ciment puis Béton au siège du groupe.

Nicolas Théodon a désormais pour mission de piloter la filiale française, succèdant ainsi à Franck Gimer, qui a occupé le poste de Directeur Général France pendant 23 ans et a joué un rôle dans la consolidation de Chryso puis de Saint-Gobain Chimie de la Construction France en tant que leader de son secteur.

Tout en conservant sa position de Vice-Président Europe du Sud et Afrique, Franck Gimer continuera à mettre son expertise au service du développement dans des pays à forte croissance. « Je suis convaincu que son leadership, sa connaissance approfondie du secteur et sa passion pour l'innovation joueront un rôle déterminant pour nous permettre d'apporter de nouvelles offres et des solutions au défi des constructions à faible empreinte carbone, que nous devons collectivement réussir », a-t-il déclaré.

Marie Gérald

Photo de Une : Nicolas Théodon