Le 31 juillet, Christophe Mansuy, actuellement directeur général International de Colas Rail, prendra ses fonctions de directeur des ressources humaines au sein du groupe Colas. Un échelon en plus pour cet ingénieur de formation, présent depuis sept ans au sein de la filiale du groupe Bouygues.

À partir du 31 juillet 2023, Christophe Mansuy prendra ses fonctions de directeur des ressources humaines au sein du groupe Colas. Il quittera son poste de Directeur général - International de Colas Rail, qu'il occupe depuis janvier 2020, et rejoindra ainsi le Comité stratégique et le Comité de direction générale du groupe.Un pas de plus dans la filiale de Bouygues, spécialisée dans la construction et l’entretien des infrastructures de transport.

7 ans d’expérience au sein du groupe Colas

Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Christophe Mansuy ne se destinait probablement pas à une carrière dans les ressources humaines.

Son parcours commence en 1989 à l’Institut français du pétrole (IFP), aujourd’hui rebaptisé Axens. Il y occupe d’abord le poste d’ingénieur études et mise en service d’installations industrielles à l’international, puis celui de responsable de la commercialisation des technologies de l'IFP dans les pays d'Extrême-Orient.

Dix ans plus tard, Christophe Mansuy intègre le réassureur SCOR, avant de rejoindre en 2000 le groupe Bouygues, par sa filiale Bouygues Offshore, aujourd’hui nommée Saipem France. Il y assume divers postes de direction générale dans plusieurs pays (Inde, Qatar), avant d’être désigné vice-président Corporate en 2011. En 2009, il décroche un master en gestion de l’École de Management SDA Bocconi en Italie.

Il entre en 2016 chez Colas par la porte de SPAC, filiale du constructeur, en tant que directeur Transport Énergie, puis de directeur général International de Colas Rail.

Son expertise en management, mais aussi en ingénierie routière et ferroviaire, sera sans aucun doute un atout pour sa nouvelle responsabilité de DRH, notamment pour répondre aux enjeux de recrutement, qui pèsent sur le secteur du BTP.

Virginie Kroun

Photo de Une : Colas