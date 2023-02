Du haut de ses 51 ans, Valérie Agathon se voit confier la direction Administration, Finance et Stratégie du groupe Colas, filiale Travaux publics du groupe Bouygues.

Plus de 10 ans de carrière au sein du groupe Bouygues

Diplômée de la Kedge Business School de Bordeaux et d’un master en Économie et Commerce International de l’Université de Reading (Royaume-Uni), Valérie Agathon débute sa carrière à l’international, notamment en Allemagne et en Suède.

De 1999 à 2009, elle travaille au sein de Dassault Systèmes, d’abord en tant que responsable de projets marketing, puis tour à tour au poste de chargée puis directrice des relations investisseurs.

C’est à ce même poste que Valérie Agathon rejoint le groupe Bouygues, où elle effectue la plus grande partie de sa carrière. Elle y devient ensuite Directrice stratégie et développement, avant de transiter en 2019 vers le groupe Colas, dont elle assure la direction financière des unités Matériaux et Bitume.