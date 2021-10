RE2020 : Coénove saisit le Conseil d’État pour défendre le gaz vert

L’AAMF, le TEE, la FNCCR, la FNSEA, FRANCE BIOMETHANE, les Chambres d’Agricultures France, le GRDF, et GRTgaz lancent « France gaz renouvelables ». L’association a but non lucratif, est ouverte à tous, professionnel et particulier. L’objectif, mobiliser un grand nombre et une grande diversité d’acteurs pour favoriser le développement du gaz renouvelable en France.