Lors de l'Assemblée Générale organisée le 6 juillet 2023, Jean-Pierre Paseri a été nommé nouveau président de Routes de France, succédant ainsi à Bernard Sala. Fort de son parcours et de son engagement pour la profession, il a pris ses fonctions le même jour.

Diplômé de l'École spéciale des travaux publics, Jean-Pierre Paseri rejoint en 1987 le groupe Eurovia, intégré à Vinci Construction, en tant qu'ingénieur travaux.

Petit à petit, il progresse dans les rangs de l'entreprise. En 2004, il devient directeur régional et prend la présidence d'Eurovia Île-de-France jusqu'en 2008. Il devient ensuite directeur délégué chargé des activités ferroviaires, signalisation et démolition. En 2015, il est nommé directeur général France d'Eurovia, puis, en 2020, il occupe le poste de directeur général Europe jusqu'à la fin de l'année 2022.

Outre sa carrière professionnelle, Jean-Pierre Paseri a été un acteur actif et engagé au sein de la profession. Il a présidé le Syndicat Yvelinois des Travaux Publics et a fait partie du Bureau de Routes de France Île-de-France et de la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) Île-de-France. De 2015 à 2019, il a été membre du Bureau de Routes de France et de la Fédération Nationale des Travaux Publics, avant d'être élu vice-président de Routes de France en 2022.

Réaffirmer le rôle essentiel des routes

En tant que président de Routes de France, Jean-Pierre Paseri a défini ses grandes priorités pour l'avenir du syndicat. Son objectif : réaffirmer le rôle essentiel des routes comme premier support de mobilité pour les citoyens français, à travers plusieurs grands axes, dont la décarbonation de l'infrastructure routière et le renforcement des liens avec les décideurs publics locaux.

« Dans le contexte actuel où l’infrastructure routière est délaissée au profit d’investissements massifs vers le ferroviaire réseau national et transports urbains collectifs, je souhaite sensibiliser nos décideurs publics sur l’importance de préserver et de maintenir notre réseau routier. La mobilité doit se concevoir comme un ensemble de solutions adaptées aux territoires et aux usages, les modes de transport sont complémentaires, en sacrifier un met tout le système en péril », déclare-t-il.

Par ailleurs, Jean-Pierre Paseri entend valoriser les métiers de la route et promouvoir des programmes de formation pour attirer de nouveaux talents dans le secteur.

Premier syndicat de spécialité de la FNTP, Routes de France a réalisé 14,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, en 2022, employant près de 90 000 personnes dans le monde.

Marie Gérald

Photo de une : Jean-Pierre Paseri