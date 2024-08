Une nouvelle déléguée générale pour Syplast, l’UPB, Cochebat, le SNEP et le STRPEPP

Sabah Doudou est nommée déléguée générale de Syplast, d’UPB, de Cochebat, du SNEP et du STRPEPP. Elle succède ainsi à Elisabeth Charrier, qui quitte ses fonctions après quatre années de bons et loyaux services.

Sabah Doudou, fraîchement nommée en tant que déléguée générale de Syplast, d’UPB, de Cochebat, du SNEP et du STRPEPP, a débuté sa carrière à la FIEEC (Fédération des Industries électriques, électroniques et de communication), en qualité de chef de service des affaires réglementaires.

Par la suite, elle rejoint IGNES qui regroupe les industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment en tant que directrice des affaires publiques, puis déléguée générale, avant d’intégrer le conseil pour accompagner des fédérations et des entreprises de différents secteurs (énergie, bâtiment, numérique, e-commerce…) dans leurs stratégies d’influence et de communication.

Relever les défis à venir

Forte d’une expérience de plus de 15 ans en affaires publiques et en relations institutionnelles, Sabah Doudou apportera toute son expertise autour des problématiques qui concernent aujourd’hui en premier lieu les fabricants de produits plastiques destinés au secteur du BTP : un contexte normatif aussi exigeant que complexe, un besoin de reconnaissance des matières, et un fort enjeu environnemental.

La nouvelle déléguée générale a pris ses fonctions en cette fin août, aux côtés des adhérents et des permanents. « C’est avec un immense plaisir que je rejoins aujourd’hui des industriels engagés qui œuvrent chaque jour pour offrir des solutions toujours plus performantes et durables au monde du bâtiment français et européen. Je poursuivrai avec eux le travail collectif déjà engagé pour répondre aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux qui nous animent », annonce-t-elle.

Jérémy Leduc

Photo de une : Cochebat