Adhésifs, mastics, Tec7 innove avec nTec Polymer pour des performances inégalées

Depuis des années, les polymères hybrides MS sont la référence dans l'industrie des adhésifs et mastics, reconnus pour leur polyvalence, leur résistance et leur flexibilité. Tec7, pionnier en la matière, a constamment fourni aux professionnels des produits fiables capables de coller et sceller presque tous les matériaux. Cependant, face à un secteur de la construction en constante évolution, avec des exigences accrues en termes de performance et de durabilité, Tec7 introduit une innovation majeure : la technologie nTec Polymer. Développée en interne par Novatech International, cette technologie représente une avancée significative en matière de performance et de durabilité, répondant directement aux défis actuels des professionnels.

Adhérence améliorée

La technologie nTec offre une adhérence supérieure de 15 à 30 % selon les matériaux, assurant une liaison plus forte sur une variété de substrats, y compris les métaux et composites traditionnellement difficiles à coller. Cette amélioration garantit durabilité et fiabilité, notamment dans des environnements exigeants.

Récupération élastique accrue

La capacité d'un matériau à retrouver sa forme initiale après déformation est essentielle pour les adhésifs et mastics utilisés dans des environnements soumis à des charges dynamiques ou des fluctuations de température. Avec nTec, Tec7 a augmenté la récupération élastique de 50 % à un impressionnant 80-90 %. Cela signifie que les adhésifs nTec peuvent supporter des contraintes plus importantes, garantissant une durée de vie prolongée même dans les applications les plus exigeantes.

Résistance aux bactéries et aux moisissures

La technologie nTec Polymer possède une résistance aux bactéries et aux moisissures classée ISO 846 Classe 0, égalant ou surpassant les capacités antimicrobiennes et antifongiques de nombreux silicones, généralement considérés comme la meilleure solution pour les joints antibactériens et antifongiques.

Durcissement plus rapide

Outre une adhérence supérieure, la technologie nTec améliore considérablement les temps de durcissement. Sur des matériaux poreux comme le bois, le temps de durcissement est désormais de 90 minutes, soit deux fois plus rapide qu'auparavant. Sur des surfaces non poreuses comme le métal, l'adhésif atteint une résistance utilisable en 6 heures, contre 24 heures auparavant. Cette amélioration permet aux utilisateurs d'accélérer leurs processus de travail, réduisant le temps d'attente et permettant une finition plus rapide des projets.

Performance améliorée dans des conditions extrêmes

La technologie nTec est conçue pour être un partenaire fiable dans toutes les conditions. Les adhésifs traditionnels ont souvent du mal à durcir dans des conditions froides, mais la composition unique de nTec garantit un durcissement et une montée en résistance à des températures aussi basses que -10°C. À seulement 5°C, nTec durcit à la même vitesse que les adhésifs polymères traditionnels à température ambiante (23°C), offrant des capacités inégalées dans des applications par temps froid.

Puissance extrême

L'une des caractéristiques clés de nTec est sa résistance à l'adhérence significativement améliorée. Grâce à la nouvelle plateforme polymère moderne et à la composition polymère optimisée, Tec7 a amélioré la résistance à l'adhérence de 15 à 30 %, selon les matériaux collés. La résistance maximale à la traction est désormais impressionnante, atteignant 380 kg par 10 cm².

Engagement environnemental et sanitaire

Conscient de l'importance croissante de l'impact environnemental, Tec7 continue de proposer des solutions plus respectueuses de l'environnement. Avec de nombreuses certifications environnementales et sanitaires, Tec7 est reconnu comme l'un des adhésifs les plus durables du marché. La nouvelle formulation de nTec Polymer Technology perpétue cette tendance, offrant une technologie adhésive parmi les plus saines et respectueuses de l'environnement disponibles.

Réduction des déchets et utilisation de matériaux recyclés

Avant que les adhésifs polymères n'atteignent les étagères, ils sont généralement stockés dans des sacs en aluminium et en PE laminé, permettant une durée de conservation de 18 mois. Avec nTec Polymer Technology, la durée de conservation de Tec7 reste de 18 mois, mais les sacs en aluminium sont devenus superflus, réduisant ainsi l'utilisation de matériaux et les déchets. De plus, les cartouches Tec7 seront fabriquées à partir de matériaux recyclés, contribuant à une chaîne d'approvisionnement plus durable et aidant les clients à faire des choix respectueux de l'environnement.