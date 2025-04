« La rénovation énergétique, c’est un engagement aussi bien personnel que professionnel »

M.H : « Les économies d’énergie, le climat etc. sont bien entendu des sujets auxquels je suis sensible et il me semble que chacun peut être acteur et s’engager, même à petite échelle.

J’y pense d’autant plus en tant que professionnelle du bâtiment, étant donnée la conjoncture actuelle, du marché du neuf, notamment. Dans un négoce comme le nôtre, fournisseur de matériaux de construction, la rénovation énergétique est un réel levier commercial, sur lequel nous comptons pour dynamiser notre activité.

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous sommes 2 RAR [ndlr : Référents d’Aide à la Rénovation] certifiés chez SMB, et nous sommes encore plus nombreux chez France Matériaux, le groupement auquel nous appartenons. La rénovation énergétique est un enjeu pour toute la filière ».

« Ma mission : être la source d’information sur laquelle les artisans peuvent s’appuyer »

M.H : « En tant que RAR, mon rôle au quotidien est de m’assurer que les artisans qui viennent nous voir ont toutes les informations nécessaires pour, eux aussi, enrichir leur offre auprès de leurs clients.

J’essaie de valoriser les aides financières à la rénovation énergétique, je leur explique en quoi elles peuvent les aider à développer leur chiffre d’affaires. Je réponds à toutes leurs questions, je les informe, je les oriente et je lève souvent les freins qu’ils peuvent avoir face au montage de dossier de demande d’aides, et à la charge administrative qu’ils se représentent.

C’est un travail de longue haleine, mais je sens que les artisans sont de plus en plus à l’écoute, et nous font des retours plus positifs et plus engagés. »

« L’accompagnement d’OSCAR est un vrai plus pour accomplir mon rôle de RAR »

M.H : « Suivre le parcours de RAR a non seulement renforcé mes connaissances mais aussi mes compétences professionnelles, puisque cela nous permet de proposer un service complémentaire aux artisans qui viennent se fournir chez SMB.

Pour les conseiller au mieux, il est important d’être à jour des changements qui peuvent survenir en cours d’année, donc j’utilise régulièrement les outils de la plateforme OSCAR, afin d’être tenue au courant des évolutions réglementaires, des nouveaux décrets et pour faire des petites mises à niveau.

La plateforme est très ludique, les forums que l’on y trouve sont très utiles pour échanger entre RAR, et éclaircir ensemble des zones d’ombres que l’on pourrait avoir.

En fait, je m’appuie sur OSCAR pour que les artisans puissent s’appuyer sur moi ! »

