OSCAR - Batiweb

Lancé en 2022 dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie, le programme OSCAR vise à faciliter la compréhension des aides financières publiques et privées par les artisans et les entreprises de la rénovation énergétique, leur en faciliter l’accès, l’appropriation, l’intégration dans leur offre et l’utilisation.

Il se déploie autour de 2 axes principaux :

La formation de 6 000 RAR - Référents Aide à la Rénovation, recrutés chez les distributeurs, fédérations, organisations professionnelles et au sein du réseau de conseillers France Rénov.

Qui démultiplieront à leur tour leurs connaissances auprès des artisans et entreprises de la rénovation.

Pour répondre à ces objectifs, le programme OSCAR a conçu des solutions innovantes, concrètes, pratiques et opérationnelles pour les formateurs des RAR, pour les RAR ainsi que pour les artisans et entreprises de rénovation.

Le programme OSCAR est porté par l’ATEE, en coordination avec le ministère de la Transition écologique, l’ADEME, l’ANAH, et en partenariat avec la CAPEB, la FFB et les fédérations de distributeurs de matériel et matériaux du bâtiment (FDMC, FDME-FNAS).