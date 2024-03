Malgré une crise qui paralyse le secteur du bâtiment, les marchés de l’hydrodistribution et du plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT) ont su se maintenir à flot en 2023.

Les marchés de l’hydrodistribution et du plancher chauffant/rafraîchissant basse température (PCRBT) ont fait preuve de résilience en 2023. Cochebat, syndicat national des fabricants de composants et de systèmes intégrés de chauffage, rafraîchissement et sanitaire, s’est félicité de voir l’activité se maintenir à flot en 2023, malgré la crise que traverse le secteur du bâtiment.

Les huit premiers mois ont été corrects pour le secteur. Au cours de cette période, les ventes de tubes polyoléfines et multicouche ainsi que les installations de PCRBT étaient encore positives. Mais dès septembre 2023, les choses se sont compliquées et le marché s’est aligné à la courbe descendantes des chiffres de la construction.

Malgré cette fin d’année difficile, les chiffres du secteur sont moins importants que ceux de la chute du bâtiment. « Au regard des chiffres, on se rend compte qu’on a mieux résisté que la chute du marché, et notamment la maison primo-accédant. On a une résistance correcte parce qu’on défend des systèmes de qualité et certifiés », explique Florent Kieffer, président de Cochebat.

Certains marchés ont même fait mieux que de résister, puisque des progressions ont été constatés en fin d’année, notamment sur les marchés des tubes multicouche pour les installations de pompes à chaleur (diamètre 32mm) et pour les logements collectifs (diamètre supérieur à 32mm).

Élargir les aides au PCRBT et les simplifier

Par ailleurs, Cochebat appelle les pouvoirs publics à reconnaître le rôle essentiel du PCRBT dans la décarbonation du bâtiment. Le président du syndicat souhaite que ces dispositifs soient éligibles aux différentes aides, tout en réclamant une meilleure clarté vis-à-vis de ces dernières : « On ne peut pas vraiment parler de lisibilité des aides de la part des pouvoirs publics. Il y a quand même pas mal d’injonctions contradictoires, et des lourdeurs administratives qui font que les marchés qui ne sont pas aidés fonctionnent finalement pas plus mal que les marchés aidés ».

Ces aides sont néanmoins attendues par le secteur. De récentes études ont démontré les avantages reconnus du PCRBT en maison individuelle et dans le collectif. Pour ce dernier, le PCRBT permet notamment une optimisation du coefficient de performance (COP) d’une pompe à chaleur jusqu’à 40 %, grâce au recours à une eau chauffée à température modérée. En maison individuelle, ces dispositifs offrent un gain de 10 % de Consommation d’Énergie Primaire (Cep) et 3 % d’économie sur les matériaux utilisés pour une maison type.

Par ailleurs, la réversibilité du système permet d’utiliser son plancher chauffant en mode rafraîchissement pour un confort estival décarboné, supprimant ainsi le recours à une climatisation énergivore.

Quid de l’hydrodistribution et des matériaux de synthèse ?

Pour ce qui est des chiffres concrets du marché, celui des tubes polyoléfine et multicouche recule de -8 % en 2023. Une décroissance qui s’explique par un recul du marché de la construction neuve et par le ralentissement de la rénovation. « En 2022, on était aux environs de 75 millions de mètres carrés posés polyéthylène, réticulés et multicouche. On est légèrement en dessous de 70 millions de mètres carrés posés en 2023 », détaille Rémi Bertsch, président de la commission communication de Cochebat.

La progression du marché des tubes multicouche est toujours constatée en 2023, avec une évolution de ses parts de marché de +36 % en trois ans par rapport aux tubes polyoléfine, et des écarts moins importants (32 % de part de marché en 2023 contre 31,4 % en 2022). « On voit qu’en trois ans, le multicouche a augmenté d’un tiers sa part de marché. C’est donc une solution d’avenir qui se stabilise. Le glissement polyoléfine vers le multicouche se ralentit et on arrive maintenant à un certain équilibre entre ces deux solutions », souligne M. Bertsch. Les tubes polyoléfine restent quant à eux majoritaires, avec 68 % de part de marché en 2023.

Concernant la rénovation, celle-ci semble moins impacter par le marché, à travers une baisse moins importante des raccord (-4,5 %) par rapport aux tubes (-8 %), moins utilisés sur ces chantiers.

Sur le marché général, les tubes en matériaux de synthèse gagnent du terrain par rapport aux tubes métalliques.

-10 % de surfaces chauffantes/rafraîchissantes basse température installées en 2023

Les surfaces rayonnantes, qui concernent les surfaces chauffantes/rafraîchissantes basses températures, mais également les parois et les plafonds, ont elles aussi été victimes de la crise. Le marché a reculé de -10 % en 2023. « 10 % de surfaces installées en moins en 2023 équivaut à peu près à 500 000 mètres carrés. En 2022, on était à 4,7 millions de mètres carrés installés, contre 4,2 millions de mètres carrés en 2023 », détaille Rémi Bertsch.

Cochebat a néanmoins observé une tendance vers la qualité, déjà perçue en 2022, avec une baisse moins significative de -8,6 % pour les installations de systèmes complets à dalle.

La recherche de solutions performantes, plus économiques à l’utilisation et adaptées aux besoins de chauffage et de rafraîchissement reste ainsi un bon atout pour le choix de PCRBT en maison individuelle. Des avantages qui semblent également avoir séduit le marché du bâtiment collectif, puisqu’un an après le lancement de sa marque Certitherm Collectif, Cochebat constate une prise de conscience des acteurs du marché sur les apports des solutions proposées.

Jérémy Leduc

Photo de Une : J.L