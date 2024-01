Une nouvelle directrice marketing, innovation et développement durable pour Atlantem

Atlantem a nommé Nathalie Massé au poste de directrice marketing, innovation et développement durable. Une nomination qui s’inscrit dans la continuité des ambitions de l’entreprise, en forte croissance sur le marché à forte valeur ajoutée des menuiseries industrielles.

Nathalie Massé est devenue officiellement la première directrice marketing, innovation et développement durable de l’histoire de l’entreprise Atlantem, activité menuiserie du groupe Herige. Ce poste a en effet été créé juste avant la nomination de Mme Massé, afin de renforcer l’organisation de l’entreprise.

Une nomination qui a permis à la nouvelle directrice marketing, innovation et développement durable, d’intégrer le 30 octobre dernier le comité de direction et le comité RSE. Depuis son arrivée à ce nouveau poste, Nathalie Massé articule ses missions autour du développement de la marque Atlantem, de l’accélération de l’innovation et de déploiement des engagements RSE.

Nathalie Massé peut ainsi apporter ses compétences en matière de marketing, communication et innovation, qu’elle a dûment acquises pendant près de 20 ans dans divers groupes nationaux et internationaux emblématiques du secteur des biens de consommation.

Un attrait évident pour le marketing

Avant d’intégrer tous ces groupes, Nathalie Massé est sortie diplômée de l’E.M. Lyon Business School. Elle rejoint ensuite le groupe l’Oréal en 2004, où elle fait ses premiers pas en marketing. Particulièrement douée pour faire émerger des marques fortes sur des marchés très concurrentiels, elle peaufine ensuite ses compétences en intégrant la marque française challenger Bourjois, de 2004 à 2011, au sein de laquelle elle va évoluer sur plusieurs postes. Elle rejoint ensuite la multinationale Coca-Cola jusqu’à 2019, avant d’intégrer un groupe agro-alimentaire à taille intermédiaire, Goûters Magiques, basé en Bretagne et en forte évolution.

« Intégrer Atlantem constitue une opportunité forte de mettre mes compétences au service d’un nouveau secteur d’activité et d’une entreprise qui connaît une croissance importante et ambitionne d’aller toujours plus loin. Les enjeux de la construction et notamment de la menuiserie en matière de RSE trouvent une résonance dans mes envies de contribuer à la transition écologique à travers des solutions produits ou services à impact positif. Je crois fortement au pouvoir de la collaboration. J’ai la conviction que la réussite d’un projet passe par la capacité à mélanger les territoires, les expériences et les personnalités de chacun. C’est une richesse fondamentale qui fait toute la valeur ajoutée d’une marque », déclare Nathalie Massé.

Jérémy Leduc