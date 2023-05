En Bretagne, Odile Decq réalise une maison de rêve

C’est l’histoire d’un site exceptionnel, où se niche une maison discrète aux traits épurés et à l’intérieur exubérant. L’ensemble porte avec fierté la signature particulière et reconnue parmi toutes de l’architecte Odile Decq.

La propriété est située entre deux plages qui se trouvent sur la côte nord de la Bretagne. Prenant place à l’extrémité d’une pointe rocheuse, une vue imprenable sur le large, l’ensemble adopte le site, s’y glisse, et s’y pose avec la plus grande délicatesse. Se greffant avec tact à un « Fortin » existant datant du début du XXème siècle, la maison affiche néanmoins son propre caractère.

©Philippe Ruault



Innovation et technicité



Aussi discrète que possible, la maison conçue par Odile Decq est composée d’une multitude de façades en verre qui non seulement inondent l’intérieur par une généreuse lumière, mais brisent les frontières entre intérieur et extérieur. Sous une toiture plissée de dalles de schiste dépassant largement les différentes façades, l’intérieur se prolonge vers la terrasse et dote les habitants d’un cadre exceptionnel, changeant avec les saisons, tout au long de l’année. Que ce soit le jour ou la nuit, l’été ou l’hiver, les divers panoramas changent et ne se ressemblent jamais. Et pour assurer la luminosité naturelle dans toutes les pièces, l’architecte a accordé l’ensemble d’un patio de forme triangulaire aux coins arrondis, dont les parois vitrées dévoilent les pièces les unes sur les autres, en créant un bel effet d’ombre et de lumière. Précisons que l’ensemble se caractérise par l’utilisation d’un double vitrage et d’une isolation en laine de roche, en plus de plusieurs procédés bioclimatiques qui assurent la ventilation naturelle : un grand pas vers la durabilité. Odile Decq qui a fondé son agence dans les années 1980, et malgré sa notoriété, continue à intégrer l’innovation et la technicité dans ses projets.

©Philippe Ruault



Élégance et grâce



L’intérieur porte incontestablement la signature de son architecte. À la fois élégant et grâcieux, l’ensemble, complètement ouvert, se dote d’un canapé rouge aux lignes fluides, prolongé par un bureau qui s’enroule autour du patio et offre de multiples possibilités d’assise pour goûter au spectacle permanent de la mer. L’espace cuisine, où la couleur noire domine, s’ouvre à travers de grandes baies vitrées sur les alentours. Par ailleurs, la maison se prolonge à l’extérieur par une généreuse terrasse qui prend place sur le toit du fortin. Ce dernier, remanié et réaménagé, et doté de deux nouvelles fenêtres, sert aujourd’hui de logement occasionnel.

©Philippe Ruault



En harmonie avec la nature



Le haut mur mitoyen en granit avec la propriété est prolongé par la toiture de pierre sèche, une astuce qui garde l’intimité. L’ensemble s’intègre parfaitement dans le paysage escarpé caractérisé par les murs de pierre et les escaliers de granit défilant sur le rocher. Avec une extension de 167 m², la surface de la maison de 110 m² se trouve sensiblement agrandie et, grâce à l’intervention subtile d’Odile Decq, nous avons l’impression que la nouvelle réalisation a toujours été là, perchée sur le rocher, adossée au flanc, et en harmonie avec la nature.

Sipane Hoh

Photo de une : Philippe Ruault