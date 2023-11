La Banque des Territoires vient de dévoiler son plan stratégique à horizon 2028. Cette dernière compte mobiliser plus de 90 milliards d'euros sur cinq ans pour répondre aux enjeux du pays et passer de la transition à la transformation effective des territoires. Ce plan s’axera autour de 16 mesures phares réparties autour des thématiques de l’environnement et de la cohésion sociale.

Le plan stratégique pour les cinq prochaines années de la Banque des Territoires, l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts, vient d’être dévoilé. D’importants moyens vont être alloués pour répondre aux différents enjeux du pays, mettre l’écologie en action dans le pays et favoriser la cohésion des territoires.

Sur cinq ans, ce sont plus de 90 milliards d'euros qui vont être mobilisés et répartis autour de 16 mesures phares, elles-mêmes axées autour des deux thématiques que sont l’environnement et la cohésion sociale dans les territoires. « Notre conviction est que la transformation écologique et la cohésion sociale sont les deux faces d’un seul et même défi auquel doivent répondre les territoires », a déclaré Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et directeur général délégué du Groupe Caisse des Dépôts.

Plus de 80 % de la somme consacrée au logement

L'essentiel de la somme sera affecté au logement puisque plus de la moitié des 90 milliards d'euros seront consacrés à la création de logements sociaux et abordables, soit 56,5 milliards d'euros, précise le communiqué de la Banque des Territoires. En plus de cette somme, 16,8 milliards d'euros seront alloués à l’accélération de la réhabilitation du parc public de logement.

D’autres mesures viennent accompagner ces deux engagements qui englobent à eux seuls plus de 80 % des 90 milliards prévus d’ici à 2028. La Banque des Territoires compte notamment mobiliser 1,8 milliard d'euros pour contribuer à la préservation de la ressource en eau, en quantité et qualité. Des moyens visant à « soutenir l’habitat des personnes âgées ou en perte d’autonomie sous toutes ses formes », ainsi qu’à « favoriser l’accès au droit et à la justice grâce à la digitalisation » seront également mobilisés.

« Ce nouveau plan nous donne les moyens de décupler notre impact rapidement pour répondre aux enjeux des territoires », s’enthousiasme Olivier Sichel. Il vient également s’inscrire dans le cadre de programmes nationaux et dans le cadre de nouvelles offres proposées, par exemple, pour l’adaptation des littoraux ou des métropoles au changement climatique.

Créée en 2018 pour venir en aide aux collectivités, la Banque des Territoires revendique déjà un grand nombre d’actions en cinq ans. Entre 2019 et 2022, elle a notamment « acquis ou construits » plus de 330 000 logements sociaux, investit 3,8 milliards d'euros pour les quartiers de la politique de la ville (QPV), et financé 25 usines dans le cadre du plan de réindustrialisation à fin 2022.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock