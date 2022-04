Vague de nominations au sein du groupe Aldes

De fin 2021 à début 2022, le groupe Aldes, expert de la maîtrise de l’air, a renouvelé sa gouvernance à travers trois nominations. Laurence Boret est ainsi devenue directrice RH depuis septembre dernier, Frédéric Giraudet directeur du Développement AMEA début janvier, et Jean-Luc Alzonne DG Commerce Europe et Marketing fin février.

Dans le cadre de son déploiement stratégique et de ses objectifs à l’horizon 2025 – misant notamment sur la QAI pour 2022 -, le groupe Aldes refaçonne son comité de direction.

Trois nominations de fin 2021 à début 2022

C’est ainsi que Jean-Luc Alzonne a intégré l'entreprise spécialisée en génie climatique (ventilation, traitement de l’air, chauffage, rafraîchissement…) le 28 février. Sa fonction ? Directeur Général Commerce Europe et Marketing du groupe.

Un poste taillé pour ce diplômé des écoles de commerces INSEEC Bordeaux et EM Lyon. Formation complétée par 20 ans d’expérience dans le chauffage, la ventilation et la climatisation. D’abord chez France Air, où il devient tour à tour directeur Commercial et Marketing, directeur Marketing, R&D, Achats et Communication, ainsi que directeur Stratégie et Développement, de 2000 à 2015.

Il change de cap en 2016, lorsqu’il prend le poste de directeur général Climatisation & Ventilation France d’Atlantic. Aujourd’hui, fort de son expertise dans le secteur de la maîtrise de l’air, « Jean-Luc Alzonne participera activement au développement du groupe Aldes tout en confirmant, dans un contexte concurrentiel grandissant, le positionnement commerciale et marketing de celui-ci sur le marché européen », développe le groupe.

Jean-Luc Alzonne rejoint un comité de direction qui renouvelait déjà ses rangs depuis quelques mois. Le 1er septembre dernier, Laurence Boret, rejoignait la gouvernance en tant que directrice des ressources humaines. Fonction qu’elle assure depuis 2007 au sein de différents groupes internationaux - de Panzani – Ebro Food à Haulotte –, après une expérience de responsable RH chez Eymin Leydier, entre 1997 et 2005.

Au sein du groupe Aldes, elle aura pour mission la définition et la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion RH.

Le 1er janvier 2022, c’était au tour de Frédéric Giraudet d’intégrer le comité de direction, en tant que directeur du Développement AMEA (Asia, Middle East, Americas). Ce diplômé en commerce et en ingénierie industrielle poursuit ainsi la dimension internationale de sa carrière.

En premier lieu product manager à Grenoble chez Schneider Electric en 1999, Frédéric Giraudet voyage de l’Espagne à la Suède chez Markem Imaje de 1999 à 2004. En 2004, il est Supply Chain Manager chez Vincent Industrie, à Lyon.

Mais c’est au sein du groupe Aldes qu’il fait le plus gros de son parcours, enchaînant depuis 2005 les postes de responsable et de direction sur la zone européenne, notamment en France et en Espagne. En exerçant maintenant sur le périmètre AMEA, Frédéric Giraudet entend bien déployer la stratégie de développement d’Aldes sur d’autres continents.

Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe Aldes