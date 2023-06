Après trois ans au poste de président de Velux France, André Bot poursuit son ascension au sein du groupe et occupe dorénavant la fonction de vice-président de l'activité Europe du Sud. Son rôle : « rapprocher les activités de vente dans chacun des pays afin de créer des synergies et une structure opérationnelle toujours plus rationnelle ».

Après trois ans à la présidence Velux France, André Dot poursuit son ascension au sein du groupe, et devient, ce jeudi 1er juin, vice-président exécutif sur la région Europe du Sud. À ce titre, il rejoint l'équipe de direction du fabricant.

Plus de 20 ans d’expérience dans l’équipement domestique

Diplômé de la NEOMA Business School de Reims et titulaire d'une maîtrise en commerce et marketing, André Dot fait ses armes dans l’équipement domestique. En témoigne ses 19 ans d’expérience au sein du groupe SEB, où il assure tour à tour des fonctions de directeur marketing et général, aussi bien en France qu’à l’international, notamment au Canada.

En mars 2020, il rejoint Velux, spécialiste des fenêtres de toit et des verrières, des stores intérieurs de décoration, des stores extérieurs pare-soleil et des volets roulants. En tant que président de l’activité France, il avait pour objectif de contribuer « à la digitalisation de l’entreprise ainsi qu’au développement de produits intelligents et durables permettant d’offrir des conditions de vie plus saines et plus confortables à chacun au quotidien », déclarait l’intéressé à l’époque.

Fort de son expérience à l’étranger, André Dot reprend les rênes des activités de l’Europe du Sud, qui regroupe la France, l'Italie, l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique ainsi que le Luxembourg. Son rôle sera de gérer « l'excellence commerciale et opérationnelle et de l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des services clients dans la région », précise la marque.

« Je suis impatient d'assumer ce nouveau rôle qui consiste à rapprocher les activités de vente dans chacun des pays afin de créer des synergies et une structure opérationnelle toujours plus rationnelle. Depuis que j'ai rejoint Velux il y a trois ans, nous avons vécu une aventure passionnante et je suis impatient de la poursuivre avec l'équipe. C’est une fierté de voir notre siège de Morangis devenir un hub commercial important en Europe », se réjouit le nouveau vice-président.



