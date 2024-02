Cédric Barthélemy, nouveau Directeur Général de Lafarge Bétons Depuis le 1er décembre 2023, un autre directeur général été nommé au sein du groupe Holcim, cette fois-ci à la tête de Lafarge Bétons. Il s’agit de Cédric Barthélémy, membre du comité de direction de Lafarge France, il reporte directement au DG de ladite structure. Il faut dire que M. Barthélemy est un ancien de Holcim de bout en bout. Il y commence sa carrière en 2000, diplôme de contrôle de gestion en poche, pour justement assurer un poste de contrôleur de gestion en Espagne. Toujours dans le même pays, il gère l’activité Bétons sur la région d’Alicante, entre 2001 et 2002. En 2003, Cédric Barthélémy franchit le détroit de Gibraltar, pour atterrir au poste de Responsable du Développement Bétons et Granulats au Maroc. De 2004 à 2008, il gère le développement des activités Holcim dans le pays maghrebin. Son parcours prend un autre tournant en 2011, lorsqu’il prend en charge la direction Performance Industrielle et Maintenance dans la région de Boston, aux États-Unis. Il poursuit son périple outre-atlantique en qualité de Directeur Général Nord-Est en 2014 à 2015. Il est finalement promu Senior Vice-Président de la région Mid-Atlantic l’année d’après. Sa mission : assurer la responsabilité opérationnelle des activités Bétons, Granulats, Enrobés et Construction. Un portefeuille enrichi par la direction de l'activité Ductal sur l’ensemble des Etats-Unis, et des opérations Granulats pour les Caraïbes. À la tête de Lafarge Bétons, Cédric Barthélemy devra relever plusieurs défis, dont le déploiement de l’offre de bétons bas carbone ECOPact, afin qu’elle atteigne 20% des ventes totales en 2024. À cela s’ajoute le lancement de nouveaux procédés, permettant d’abaisser toujours davantage le poids carbone des bétons. « Enfin, l’incorporation de produits recyclés issus de matériaux de déconstruction dans les bétons sera également une priorité de son action, en s’appuyant sur la plateforme technologique ECOCycle du groupe, à l’origine en 2023 du premier bâtiment au monde construit en béton 100% recyclé (projet Recygénie en Ile-de-France) », lit-on dans un communiqué.