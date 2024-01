Ce dimanche 28 janvier, Holcim, géant du béton et du ciment, a annoncé la scission de son capital. En Bourse, son activité nord-américaine sera dissociée de celle du groupe. Une décision motivée par une activité exceptionnelle du cimentier dans cette zone géographique.

L’activité nord-américaine du groupe Holcim aura le droit à une action boursière séparée. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche 28 janvier Miljan Gutovic, l’actuel patron des opérations européennes et prochain DG du cimentier suisse.

Au 1er semestre 2025, le géant du béton et ciment scinde son activité, pour une « séparation complète des marchés de capitaux » des deux entités. La structure finale sera communiquée dans l’année.

« Deux champions indépendants » en devenir

La création d’une cotation en bourse séparée pour l’Amérique du Nord vise à valoriser « deux profils d'investissement distincts et attrayants », pour les actionnaires.

« Deux entreprises indépendantes » et « deux champions indépendants » en devenir, surtout avec des aspirations subtiles. Si celle cotée en bourse aux États-Unis tend à devenir une entreprise nord-américaine de premier plan dans le domaine des solutions de construction, celle en Suisse s’affirme en tant que « leader des solutions de construction innovantes et durables ».

Décrite par Jan Jenisch, président du groupe, comme la « rock star » du groupe Holcim, la branche nord-américaine affiche une croissance de 20 % depuis quatre années consécutives. Il faut dire que Holcim est le premier cimentier d'Amérique du Nord, avec 850 sites implantés et un potentiel gisement de 30 milliards de dollars en chiffre d’affaires. De quoi conforter cette décision du groupe Holcim, qui avait enregistré un bilan solide.

Pour l’heure, Holcim vise 20 milliards de dollars de ventes annuelles d'ici 2030 en Amérique du Nord. Ce qui équivaut au double des 11 milliards de dollars actuellement enregistrés.

En bref, « tout simplement trop de succès pour rester gérée comme une filiale », selon M. Jenisch. Et de préciser que le géant du béton et ciment suisse ne prévoit pas de participation croisée avec la structure, une fois l’opération terminée.

Miljan Gutovic passe directeur général du groupe Holcim Comme indiqué plus haut, Jan Jenisch, directeur général du groupe Holcim depuis 2017, cède sa place dès le 1er mai. Il reste toutefois au poste de président du groupe et supervisera l’entrée en Bourse aux États-Unis. Son successeur, Miljan Gutovic, pilote actuellement les opérations européennes, générant 30 % du chiffre d’affaires.

Un bon « pas » vers la croissance, selon un analyste

Des investisseurs auraient pu croire à un ralentissement du cimentier suisse, par ses moult opérations d’acquisition. Parmi les plus récentes : Firestone Building Products en 2021 (3,4 milliards de dollars déboursés), Malarkey Roofing Products en 2022 (1,35 milliard de dollars) et Duro-Last en 2023 (1,29 milliard de dollars). Sans compter ses opérations de cession, notamment en Ouganda et en Tanzanie, ni sa fusion - la plus notable - avec Lafarge en 2015.

Pourtant, par cette opération de scission, Holcim « fait le pas » vers la prochaine étape croissance, estime, Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. « Cette scission des activités en Amérique du Nord devrait aider à accélérer sa croissance, soutenue par une équipe de direction locale et un conseil d'administration plus forts », affirme-t-il.

Autre signe positif : suite à l’annonce de son projet de scission, l’action Holcim a bondi de 5,3 % ce lundi 29 janvier, à 67,60 francs suisses.



Virginie Kroun (avec l’AFP)

Photo de Une : Adobe Stock