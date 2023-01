Yuna Josse, nouvelle DG de Saunier Duval

Saunier Duval, marque du groupe Vaillant, annonce la nomination de sa nouvelle directrice générale. Depuis le 1er janvier, Yuna Josse, 43 ans, remplace Éric Yvain au poste de DG. Présentation.

Après 20 ans passés au sein de Saunier Duval (groupe Vaillant), Éric Yvain a cédé sa place à Yuna Josse. Pendant plus d’un an, cette dernière a appréhendé les premiers chantiers d’amélioration et de transformation avant d’être nommée DG du site de production nantais.

Accompagner la montée en puissance des PAC

Forte d’une expérience de 16 ans à des postes de direction chez Airbus, la nouvelle directrice générale aura pour mission d’accompagner la montée en puissance de la production de pompes à chaleur.

« La montée en cadence des pompes à chaleur engendre de lourdes mutations au sein du site : process, méthodes, logistique, génie civil et humain. Il s’agit de revoir entièrement l’organisation avec un objectif unique : contribuer au travers de nos innovations à la transition énergétique et au développement durable », explique-t-elle.

« L’exigence est de mise quand il s’agit de redéfinir et d’implémenter la stratégie de développement d’un site industriel, dont le modèle économique est en pleine transformation. Mes nombreuses années d’expérience dans le secteur aéronautique m’ont préparée à relever ce challenge », ajoute la nouvelle DG.

Claire Lemonnier

Photo de une : Saunier Duval – Vaillant Group