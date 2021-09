Le groupe Vaillant conclut un partenariat avec la Capeb

La Capeb et le groupe Vaillant ont annoncé avoir signé un partenariat. L'objectif ? Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans l’amélioration des performances énergétiques, notamment par le partage des produits et services développés par les marques Saunier Duval et Vaillant. Précisions.

La nouvelle collaboration entre la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), via sa filiale Béranger Développement, et Vaillant Group, via ses marques Saunier Duval et Vaillant, sera effective dès octobre.

La Capeb poursuit ainsi ses actions en matière de performances énergétiques du bâtiment, en renforçant « le savoir-faire et les connaissances des artisans et entreprises du bâtiment, grâce à l’engagement de Vaillant Group dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, du bâtiment et de son évolution », se réjouit son président Jean-Christophe Repon.

Parmi les accords conclus, certains produits des marques Saunier Duval et Vaillant seront éligibles dans les différents packs Facilipass. Créée par la Capeb avec Butagaz, cette offre commerciale permettra aux artisans, et notamment aux chauffagistes, d’accéder plus facilement aux solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire performantes du groupe Vaillant. Les professionnels pourront ainsi proposer ces équipements en remplacement des anciennes chaudières gaz en logement individuelle, par exemple.

Les artisans adhérents à la Capeb pourront également suivre des formations techniques et commerciales de Vaillant et Saunier Duval. Une opportunité pour eux de mieux appréhender et vendre les chaudières, les chauffe-bains, les ballons, les systèmes solaires, les pompes à chaleur, les appareils de ventilation, et autres équipements des deux marques.

De son côté, Vaillant Group relaiera dans ses supports existants différents dispositifs de la Capeb : la qualification Eco Artisan RGE, la marque Eco Rénovation, ainsi que l’information concernant les modules de formation Feebat (en particulier le module Renove). L’ensemble de ces engagements traduisent l’attachement de Vaillant Group « à l’accompagnement de la filière, en étant toujours au plus proche des acteurs du terrain », affirme Régis Luttenauer, directeur général du groupe.

En retour, la Capeb organisera les réunions entre les confédérations départementales et Vaillant Group, et participera à l’élaboration des contenus de formation, des nouveaux produits et services de son partenaire. Elle aura par ailleurs le rôle d’informer les professionnels de chaque nouvelle offre lancée par Vaillant Group, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie du bâtiment.

Virginie Kroun

Photo de une : Capeb