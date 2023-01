Karine Pruneau est arrivée en janvier à la direction générale de Zehnder Groupe France, entreprise spécialisée en chauffage, rafraîchissement et ventilation.

Depuis le 2 janvier 2023, Karine Pruneau a pris les rênes de Zehnder Group France, en qualité de directrice générale. À 48 ans, cette diplômée de l’ESSEC Business School bénéficie d’une solide expérience de management dans les secteurs du bâtiment et de la distribution.

En 25 ans d'expérience professionnelle, Karine Pruneau a notamment pu œuvrer à la digitalisation des organisations, à améliorer la performance opérationnelle et la rentabilité, ainsi qu’à la mise en place de stratégies de croissance avec une forte orientation client.

Face aux défis actuels des économies d’énergie et des enjeux climatiques, la nouvelle DG a pour ambition « d’améliorer la qualité et le confort de vie de chacun, que ce soit à la maison, au travail, ou dans les lieux de loisirs ».

Elle déclare : « Pour toujours mieux accompagner nos clients, je sais pouvoir m’appuyer sur des marques connues et reconnues que sont Acova et Zehnder, sur des équipes professionnelles et engagées, des sites de production français et sur le soutien d’un groupe familial, portant à la fois des valeurs humaines et une vision à long terme, depuis près de 128 ans ».

Karine Pruneau commence sa carrière chez OC&C Strategy Consultants en tant que consultante, puis rejoint en 2005 Brico Dépôt en qualité de Directrice produits. Quatre ans plus tard, elle quitte la société pour devenir Directrice Marketing et Assistance Technique chez Weber France, enseigne du groupe Saint-Gobain, dans lequel elle se voit promouvoir, en 2012, au poste de Directrice Marketing Adjointe - Transformation Digitale, puis en tant que Directrice des opérations pour la Plateforme du Batiment. En 2020, elle quitte le secteur de la construction pour rejoindre le Groupement Indépendant de Pharmacie Giphar.

Marie Gérald

Photo de Une : © AdobeStock