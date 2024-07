La ventilation, autre solution de rafraîchissement ?

Si la ventilation affiche des objectifs bien différents de la climatisation, elle peut remplir des fonctions de rafraîchissement du bâti. Mais comment se couple-t-elle à la climatisation ? Dans quelles applications et quelles conditions ? Réponses avec AF Ventilation, Uniclima et Zehnder.

Entre la climatisation et la ventilation, le procédé diffère. La ventilation assure un renouvellement d'air conforme et hygiénique des bâtiments, notamment via la ventilation mécanique contrôlée (VMC).

« Un système de ventilation est un prérequis aujourd’hui pour tous les types de bâtiments, en neuf comme en rénovation », nous rappelle Uniclima. Les débits d’air sont fixés par la réglementation, en tertiaire, comme en résidentiel.

La climatisation, consiste quant à elle à « brasser de l’air, afin d’en réchauffer ou rafraîchir la température », nous résume Pascal Housset, président de l’Association Française de la Ventilation (AF Ventilation).

Ne pas opposer confort d’été et renouvellement d’air dans le tertiaire

Concernant le confort d’été, on privilégie le rafraîchissement en France, c’est-à-dire baisser de quelques degrés l’air ambiant, tout en évitant le choc thermique. Or, la ventilation peut remplir cette fonction, au-delà du renouvellement d'air, préservant la qualité de l'air intérieur (QAI), tout en limitant les consommations d'énergie.

« N’opposons pas renouvellement d'air et confort thermique », insiste toutefois Pascal Housset. Surtout dans le tertiaire, où les centrales de traitement d’air (CTA) permettent de concilier les deux.

« On peut coupler ces centrales d'air avec un générateur de chaleur électrique, un générateur à eau type chaudière ou une pompe à chaleur », développe le président de l’AF Ventilation. Dans le cas d’un couplage avec PAC, « cela veut dire qu’on a du 3 en 1, capable de renouveler l'air, le chauffer l'hiver ou le rafraîchir l'été, grâce à la pompe à chaleur ».

« Elles peuvent aussi fonctionner en free-cooling quand les conditions extérieures sont favorables », complète Uniclima. Le syndicat souligne également l’intérêt des rooftops, suivant le même principe que la CTA, mais appliqués dans les bâtiments industriels ou commerciaux.

Des petites révolutions en résidentiel

En logement, coupler rafraîchissement et ventilation est plus complexe. C’est le cas en collectif, où la VMC et la climatisation existent de manière bien distincte.

« On maintient la boucle à eau chaude dans le logement collectif, soit avec de la chaufferie collective, soit des systèmes de réseau de chaleur. On a du mal aujourd'hui à trouver une solution de vecteur air idéale à cette typologie », nous indique Pascal Housset de l’AF Ventilation.

Dans la maison individuelle, le choix est plus varié. Rappelons que l’objectif du rafraichissement n’est pas de « baisser de 10°C comme la climatisation. On est plutôt sur des logiques de -3°C », estime Astrid Rodier, cheffe de produits ventilation de Zehnder.



Par exemple, la marque mise sur différentes solutions sollicitant la VMC double-flux, dont « l’échangeur va pouvoir récupérer des calories en hiver, tandis qu’en été, ce sera l'inverse », nous expose la spécialiste. La VMC double-flux permet ainsi la récupération de chaleur, mais aussi de fraîcheur.

Le système de ventilation Zehnder ComfoAir Q est disponible en plusieurs formats : 350, 450 et 600. Il est connecté ici avec le système de puits canadien géothermique air/eau glycolée Zehnder ComfoFond-L Q - Source : Zehnder

Le système Zehnder ComfoAir Q peut aussi se coupler à des options supplémentaires : « soit avec la géothermie, soit la pompe à chaleur, soit l’échangeur enthalpique qui évacue l'humidité », mentionne la cheffe de produits ventilation de la marque.

Le système T.One AquaAIR de la marque Aides fait parties des systèmes 3 en 1. La solution « est adaptée à tous vos projets de construction neuve individuelle et collective », indique la marque - Source : Aides

Autre « petite révolution » évoquée par M. Housset : « des industriels commencent à proposer les systèmes 3 en 1 du tertiaire pour le diffus, le logement individuel, avec des équipements dimensionnés et adaptés ».

Le président de l’AF Ventilation prédit « des évolutions produits, avec essentiellement des solutions PAC, intégrées ou externes, qui permettront d'être couplées avec du renouvellement d'air, du confort d'été ou d'hiver, voire de la production d'eau chaude sanitaire ».

Selon Uniclima, les systèmes de VMC double-flux sont de plus en plus souvent équipés d'un système de by-pass automatique, au niveau de l’échangeur de récupération d’énergie. Ce qui permet un rafraichissement passif en été ou en demi-saison. Quand les conditions sont favorables et que la température extérieure est plus fraîche que l'air extrait, le système introduit directement l'air extérieur dans le bâtiment, en particulier la nuit.

« Les industriels de la ventilation ont donc généralement ajouté une option à leurs caissons permettant de faire du rafraichissement nocturne en plus de la ventilation hygiénique. Mais cela n’est pas le but premier d’une ventilation mécanique et cela n’est présent que sur un seul type de produit. Dans tous les cas, le potentiel de rafraichissement reste limité », tempère le syndicat.

La configuration du bâti cruciale au rafraîchissement de la ventilation

De plus, les solutions ventilation de Zehnder « ciblent des bâtiments souvent très performants, avec des niveaux d'isolation efficaces et limitant les apports thermiques », précise Astrid Rodier.

« On pourrait se dire qu’avoir un système de confort en chaud ou en froid à côté va obligatoirement entrainer une consommation énergétique supplémentaire. Or on voit que les maisons type BBC, compatibles avec la RE2020, d’une surface moyenne de 90 m2 habitables, ont en réalité besoin de consommer 3-4 kW. Et ce peu de puissance est adaptée à du vecteur air, à de la ventilation », abonde Pascal Housset de l’AF Ventilation.

Sur ce type de configuration, « un système de ventilation double-flux équipé d’une pompe à chaleur pourra effectivement contribuer au rafraichissement d’un bâtiment, à certains moments, en plus de la fonction hygiénique de la ventilation. Cependant, ces systèmes ne représentent qu’une faible part des ventes», nuance Uniclima.



Le syndicat et l’AF Ventilation militent néanmoins ensemble, afin que les opérations d'isolation thermique en rénovation soient systématiquement associées à la mise à niveau ou à la mise en œuvre d'un système de ventilation mécanique. Ne serait-ce que pour garantir le renouvellement d'air, fonction première de ce type d'équipement.



Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock