Beko, filiale du groupe Arçelik, groupe d’électro-domestique européen, présente ses trois solutions de climatiseurs afin de se munir dans l'optique des fortes chaleurs et canicules. Climatiseurs, ventilateurs ou encore rafraichisseurs d’air, ces différentes solutions répondent aux exigences et aux besoins de chacun.

Alors que les beaux jours commencent à faire leur apparition, la chaleur entre aussi en jeu, avec des températures de plus en plus élevées, rappelant les canicules successives de ces dernières années. Avec le changement climatique, les canicules et fortes chaleurs sont en effet de plus en plus importantes et persistantes en France.



Se protéger de la chaleur oui, mais toujours en gardant en tête économie et écologie. Il est parfois difficile de savoir vers quel moyen se tourner pour concilier toutes ces problématique. Ventilateur, climatiseur ou bien rafraîchisseur d’air ?

En fonction du lieu d’habitation, de la surface et de la région, l'équipement variera selon ces critères ainsi que les besoins et l’aspect financier de chaque foyer.



À chaque problématique sa solution

Le climatiseur mobile par exemple est l’un des moyens les plus performants pour refroidir une pièce, particulièrement pour les habitations qui se situent dans des régions avec des températures très élevées. Cependant, en raison de sa grande consommation électrique, ce moyen est énergivore et assez bruyant.

Beko propose ainsi un climatiseur multifonctionnel pouvant être programmé à distance grâce à l’application HomeWhiz Beko. Il est également compatible avec les assistances telles que Google Assistant et Amazon Alexa ce qui permet une commande vocale, partout dans la pièce. Moins énergivore, il est noté A+ et est donc plus économe et respectueux de l'environnement. Son prix est de 649,99 euros.

De son côté, le ventilateur lui, consomme beaucoup moins d’énergie et apporte une fraîcheur instantanée sans altérer la température de la pièce. Malheureusement, au vu de sa petite taille, son rafraichissement n’est pas suffisant en cas de très forte chaleur.

La marque propose deux types de ventilateurs : sur pied et en colonne. Le moteur Prosmart Invert est économe et puissant, le ventilateur sur pied consomme en effet jusqu’à 70% d’énergie en moins qu’un ventilateur classique. Avec ses cinq modes intégrés, il est possible d’opter pour un mode « Silence », « Nuit » ou encore « Smart » pour ajuster la ventilation en fonction de la température en temps réel. Son prix est de 119,99 euros.

Concernant le ventilateur colonne, il offre un air vertical de la tête aux pieds. Avec son mode nature, le ventilateur reproduit le souffle de la brise. Avec son mode nuit, il évite les sensations de froid. Tout comme le ventilateur à pied, son prix est de 119,99 euros.

La dernière solution, le rafraîchisseur d’air, propose quant à lui un air frais et dépollué à la fois. Grâce à sa technologie d’évaporation, la température devient plus respirable. Néanmoins, ses capacités sont fortement limitées lors de canicules.

Le rafraîchisseur d’air Beko se décline en quatre fonctions : ventilateur, rafraîchisseur, ioniseur et humidificateur. Il est équipé d’une télécommande, d’un minuteur et écran LED qui permettent une programmation planifiée avec la duration souhaitée. Il est au prix de 149,99 euros.

Ces solutions, parfois coûteuses, permettent de rafraîchir l’air ambiant d’un appartement. Selon la surface, certains équipements sont plus adaptés. Dans le cas de maisons sur plusieurs étages par exemple, pour obtenir un air frais dans la totalité du logement, les équipements doivent souvent être multipliés, augmentant de fait les frais engagés par les foyers.



D.T.

Photo de une : ©Beko