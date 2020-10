Alucobond, marque architecture du groupe 3A Composites et leader mondial en matière de panneaux aluminium composites, lance un nouveau logiciel à destination des architectes et designers. Le but : aller plus loin que Façademaker en proposant aux professionnels de créer leur façade en la personnalisant avec leur propres motifs et couleurs, et de l’adapter à la forme du futur bâtiment