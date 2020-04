L’entreprise Ariston, spécialisée dans le développement de produits dédiés à la production d’eau chaude sanitaire, lance Velis Evo Dry et Velis Evos Dry Wifi, qui intègrent la nouvelle technologie de résistances à sec dry. Ainsi, la société accroît les performances de ses chauffe-eau électriques.

Afin d’accroître les performances de ses chauffe-eau électriques, Ariston a conçu Velis Evo Dry et Velis Evos Dry Wifi. Ces dernières innovations permettent, entre autres, de simplifier la maintenance des installeurs lorsqu’il s’agit de vidanger la cuve, ainsi qu’un gain de temps lors d’un remplacement de la résistance, en seulement 8 minutes.



La technologie Dry est conçue à partir de deux doubles résistances en acier insérées dans des fourreaux métalliques. Sans contact avec l’eau, elles ne craignent pas le calcaire ni la corrosion. Grâce à son fonctionnement en simultané des résistances, le niveau d’eau chaude est maintenu, même lorsqu’une des doubles résistances est en panne.



Ces chauffe-eau électriques sont adaptés aussi bien pour les grandes maisons que les petits appartements. Ils se déclinent en plusieurs capacités dont 45 L, 65 L et 80 L pour Velis Evo Dry, et 65 L et 85 L pour la version Wifi. Ainsi, les occupants peuvent ajuster leur production en fonction de leurs besoins.



Les chauffe-eau électriques, les plus petits (pouvant aller jusqu’à 27 cm de profondeur) peuvent se placer dans toutes les pièces, y compris les endroits exigus. Leur design est minimaliste ce qui permet une parfaite intégration dans tout type d’espace et d’environnement décoratif.



Ces nouveaux produits répondent également à un objectif de réduction des consommations. En effet, ces chauffe-eau électriques Ariston sont équipés de la fonction ECO EVO, qui analyse les habitudes de consommation du foyer pour s’auto-adapter.



Par ailleurs, de nombreuses fonctionnalités sont possibles grâce à l’application dédiée : Ariston Net, disponible sur iOS et Android, qui permet par exemple d’allumer ou éteindre son système à distance.



D.T.

Photo de une : ©Ariston