L’entreprise Leborgne dévoile, en collaboration avec le groupe SARP, son nouveau produit le « Toucan » Nanovib. Un lève-grilles et plaques d'égout qui a pour principale mission d’offrir davantage de confort tout en garantissant de limiter les risques TMS pour les professionnels spécialisés dans l'assainissement. Explications.

Pour concevoir sa gamme nanovib, Leborgne a sollicité des conseils d’experts de la prévention : organismes professionnels de prévention, OPPBTP, SIST-BTP, CARSAT… Cette gamme d’outils à main, composée actuellement de 21 références, protège le capital santé des professionnels du bâtiments qui travaillent sur les questions de prévention de la pénibilité et des accidents du travail sur les chantiers. C’est ainsi que Leborgne dévoile son nouveau produit, le Toucan Nanovib, créé conjointement avec les opérateurs de la SARP, membre de Véolia, et spécialisé dans les métiers de l’assainissement. Un nouvel outil qui tend à remplacer les traditionnels marteaux d’égoutiers.

« Il y a eu de nombreux échanges et essais terrain avec les opérateurs, des exploitants, mais également des ergonomes. Au début, l’outil qu’ils utilisaient était plus lourd que le marteau d’égoutier et la poignée n’était pas ergonomique. C’est le travail réalisé avec l’entreprise Leborgne qui a permis d’améliorer cet outil et d’aboutir au Toucan Nanovib qui répond parfaitement aux besoins de nos équipes », explique Véronique Godard, responsable Prévention Sécurité Santé chez SARP.

De nombreux atouts

Afin de préserver ses employés, la marque d’outillage développe donc un outil facile d’utilisation qui permet de décoller et de soulever toutes les plaques inférieures à 80 kg avec trou ou encoche, les plaques à charnières et les grilles. Il s’adapte également aux grilles et avaloirs « PMR » (Personnes à Mobilité Réduites).

Soulever des plaques d'égout, c’est soulever parfois plusieurs dizaines de kilos. Des tâches répétées qui au fur et à mesure posent de gros problèmes de santé aux professionnels et notamment au niveau du dos. Grâce à sa conception ergonomique, le Toucan Nanovib permet d’éviter le risque de mauvaises postures, en respectant les courbures physiologiques et donne ainsi la possibilité de tirer la majorité des plaques et grilles, en gardant le dos bien droit. Les contraintes au niveau de la région lombaire sont ainsi supprimées.

Composé en acier haute-résistance, le Toucan Nanovib est solide et durable. Il est également léger et ergonomique puisqu'il ne pèse que 4,7 kilos, et permet davantage de confort dans sa manipulation grâce à sa poignée arrondie.

Ce nouveau lève-grille se présente comme un outil 3 en 1 : un côté « bec » pour les tampons, un côté « forme T » pour les grilles, et une surface de frappe pour décoller les grilles et les plaques, offrant ainsi à l’opérateur la possibilité de réaliser plusieurs actions en simultané. Les professionnels pourront le trouver, par exemple, dans des enseignes de fournitures industrielles et de négoce de matériaux, à un prix HT de 235€.

« Aujourd’hui, la nouvelle version n’a pas encore été déployée sur l’ensemble du réseau mais les premiers retours sont très favorables. Tous ceux qui l’ont testé le réclament et les commandes se multiplient au sein des agences », précise Véronique Godard.

Elle poursuit : « Jusqu’à présent nos collaborateurs n’avaient pas toujours les bons outils ou des outils difficiles à utiliser et à manier. Leur utilisation provoque des douleurs vertébrales et il y avait des risques d’écrasement avec des plaques qui pouvaient retomber, par exemple, sur les mains de nos opérateurs. Leur proposer ce nouvel outil illustre bien la volonté de notre groupe de déployer une démarche de prévention engagée et proche du terrain. L’idée ici est surtout de faire en sorte que nous ayons un outil qui sera adopté par tous nos collaborateurs afin de réduire les risques de TMS », indique la responsable Prévention Sécurité Santé.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Leborgne