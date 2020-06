Avec le déconfinement prononcé et le retour des beaux jours, les français veulent profiter des terrasses. C'est dans ce contexte que Ducerf annonce élargir sa gamme CôtéParc, qui valorise les essences de bois locales et naturelles, avec une lame bombée esthétique et simple à poser.

La petite nouvelle de la gamme CôtéParc saura séduire par son coté naturel et ses avantages à la pose. Ducerf, entreprise spécialisée dans le travail du bois, a conçu une lame bombée pour les terrasses.

Élaborée à partir d’essences locales certifiées PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), ces nouvelles lames sont fabriquées à partir de bois feuillus. Chaque bois utilisé pour ces lames offrent de nombreux avantages, le chêne par exemple, est durable et ne nécessite aucun traitement. Les lames en acacia résistent aux termites et aux intempéries. Le frêne, traité par haute température, est rigide et résiste aux acides fongiques et aux insectes xylophages (qui se nourrissent du bois). Avec son expérience dans le bois, le groupe Ducerf utilise le thermoprocess (THT) pour en modifier ses caractéristiques, comme sa durabilité et sa résistance, mais aussi son esthétisme. Ce procédé est parfaitement propice aux terrasses exposées au soleil et à l’humidité, et s’adapte à tous les types de projets des particuliers. Selon les souhaits du client, une finition incolore ou teintée pourra être appliquée sur les lames afin de correspondre au rendu souhaité.

S’adapter, le premier défi

Outre leur résistance, l'autre atout de ces lames est leur adaptabilité, grâce à leurs dimensions très variables. Épaisses de 21 mm et larges de 120 mm, elles se déclinent en longueur, d’une taille variant entre 800mm et 2 500mm selon le type de bois choisi. Idéales pour les projets de patio et de terrasses moyennes, elles peuvent aussi se décliner en lames aboutées atteignant les 6 000 mm, ce qui permet de réaliser de grandes et longues terrasses juxtaposées à une piscine.

Sa pose reste pour autant traditionnelle, en vis apparentes, pour conserver la simplicité de montage et d’entretien, tout en assurant modernité et un esthétisme aux terrasses.

D.T

Photo de une : ©Ducerf