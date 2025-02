Découvrez la gamme SIGNATURE pour sublimer vos espaces extérieurs

Conçu pour résister aux conditions difficiles, le pavé Signature est antidérapant et résistant au gel, garantissant sécurité et durabilité. Il existe en monoformat 15,2 x 15,2 cm. Depuis 2025 il existe en multiformat (7,6 x 15,2 cm – 15,2 x15,2 cm – 22,8 x 15,2 cm) ce qui permet désormais une pose à l'avancement aléatoire, créant un rythme visuel dynamique. Cette méthode de pose réduit la nécessité de coupes, ce qui accélère l’installation tout en assurant une finition harmonieuse et esthétique.

Ce pavé se distingue également par sa mise en œuvre facilitée, grâce à l’intégration d'écarteurs sur deux faces du pavé. Cette caractéristique permet de garantir des joints parfaitement alignés et uniforme et une installation rapide, tout en améliorant le rendu final.

Avec le pavé Signature, vous bénéficiez d'un produit de qualité, conçu pour durer et facile à poser, tout en apportant une touche d'originalité et de sophistication à vos aménagements extérieurs.

